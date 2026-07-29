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Haldwani News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में डॉ. रौतेला और अमृत की जोड़ी बनी विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: एसके बैडमिंटन अकादमी में आयोजित रोमांचक मुकाबले में दर्ज की जीत एसके बैडमिंटन अकादमी में

Haldwani News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में डॉ. रौतेला और अमृत की जोड़ी बनी विजेता

Haldwani News: हल्द्वानी,वरिष्ठ संवाददाता। एसके बैडमिंटन अकादमी जज फ़ार्म में बुधवार को आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. प्रवीन्द्र रौतेला एवं अमृत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का ख़िताब अपने नाम किया। जबकि नन्द किशोर और ममता बिष्ट की जोड़ी उपविजेता रही। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। टूर्नामेंट को चार ग्रुप्स में बांटा गया था, जिसमें से प्रत्येक ग्रुप की विजेता टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रॉबिन और जगत रावत की जोड़ी का मुकाबला प्रवीन्द्र रौतेला और अमृत की जोड़ी से हुआ, जिसमें प्रवीन्द्र-अमृत की टीम ने 12 के मुकाबले 21 अंक हासिल कर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में नन्द किशोर और ममता बिष्ट ने कड़े मुकाबले में मुकेश और जगदीश जोशी को 14 के मुकाबले 21 अंकों से पराजित किया。

समूह प्रतियोगिताएं

ग्रुप एक में रॉबिन-चिन्मय की जोड़ी ने भास्कर-चन्द्रेश, मनमोहन-चिन्मय तथा वरुण-वंशिका की जोड़ियों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप दो में मुकेश-जगदीश जोशी ने विजय-तुषार, कुशाग्र-दिशा और गौरव-आशीष की टीमों को मात दी। ग्रुप थ्री में नन्द किशोर-ममता बिष्ट ने लक्खा-कमलेश, अर्जुन-पिंकी तथा अतुल-महेश की जोड़ियों को पराजित किया। ग्रुप चार में डॉ. प्रवीन्द्र रौतेला और अमृत की टीम ने अपने सभी मैच जीतते हुए संतोष, एन रजवार, कमल-दीपक और पंकज-रचना की टीम को हराया। समापन पर मुख्य अतिथि भरत दास, सुनील जोशी, जगदीश जोशी, भास्कर कांडपाल, कमल गुरूरानी, महेश जोशी, पंकज बिष्ट, कमलेश जोशी, रचना शर्मा, संजय बोरा, लक्ष्मण सिंह, मनोज तिवारी, शुभ जायसवाल, संदीप जायसवाल, तपन पांडे, डीके जोशी, डॉ.अतुल राजपाल, मुकेश अधिकारी आदि मौजूद रहे।

खेल में उत्कृष्टता

शिक्षा के साथ खेल के मैदान में भी अव्वल

हल्द्वानी। कहते हैं कि अगर मन में जुनून और अनुशासन हो तो उम्र या व्यस्तता कभी आपके शौक के आड़े नहीं आती। इस बात को पूरी तरह सच कर दिखाया है शहर के सिंथिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. प्रवीन्द्र रौतेला ने। डॉ. रौतेला न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। खेल के मैदान में भी लगातार अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने विजेता का ख़िताब जीता?
डॉ. प्रवीन्द्र रौतेला और अमृत की जोड़ी ने विजेता का ख़िताब जीता।
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