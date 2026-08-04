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Haldwani News: जोड़ों की बीमारी के बारे में बताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: मोहन भट्ट हल्द्वानी में राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस के अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग ने जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में बुजुर्गों को चोटों से बचाव और व्यायाम के तरीके बताए गए, साथ ही नि:शुल्क दवाएं भी बांटी गईं।

Haldwani News: जोड़ों की बीमारी के बारे में बताया

Haldwani News: मोहन भट्ट हल्द्वानी। राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस के मौके पर मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अस्थि रोग विभाग द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आमजन और वरिष्ठ नागरिकों को हड्डियों व जोड़ों की बीमारियों, उनके बचाव और उपचार के प्रति जागरूक करना था। विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. गणेश सिंह ने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और विटामिन-डी या कैल्शियम की कमी वाले लोगों को हड्डियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में बुजुर्गों को चोट व गिरने से बचाव के उपाय बताए गए और सरल व्यायामों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मरीजों को नि:शुल्क दवाएं बांटी गईं।

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कार्यक्रम में डॉ. पवन, डॉ. हरकीरत, डॉ. जितेंद्र आदि मौजूद रहे।

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