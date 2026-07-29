Haldwani News: जमरानी बांध परियोजना: अधिकारियों की सुस्ती पर सीडीओ ने कार्यदायी संस्था को चेताया
Haldwani News: फोटो। - निर्माण कार्यों की कछुआ गति, प्रभावित परिवारों के लिए पराग फार्म में
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। जमरानी बांध परियोजना में बढ़ती हीलाहवाली पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पांडे ने बुधवार को ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर परियोजना की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। कार्यों की कछुआ गति, पर्यावरण से खिलवाड़ और प्रभावित परिवारों के विस्थापन प्रक्रिया में लापरवाही की तस्वीरें सामने आईं। मौके पर परियोजना के महाप्रबंधक तक नदारद मिले, जिस पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताई और चेतावनी दी। डंपिंग की इजाजत केवल तीन जगहों के लिए होने के बावजूद केवल एक जगह का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह भी बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक के। पहाड़ों से निकला मलबा सीधे नदी में बहाया जा रहा था।
सीडीओ ने सभी चयनित साइटों पर नियमों के तहत काम शुरू करने के निर्देश दिए। काम में मैनपावर और मशीनों की भारी कमी से कार्य देरी की बात सामने आई। सीडीओ ने हर तीन महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। 408 करोड़ रुपये की पुनर्वास निधि में से अब तक लटके हुए 68 करोड़ रुपये का भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए गए। मध्यस्थता में फंसे 14 परिवारों के मामलों को जल्द सुलझाने को कहा गया। पराग फार्म में बसने वाले विस्थापितों की कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं समय पर मुहैया कराने की हिदायत दी। प्रभावित गांवों में 13 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाली 1,175 सोलर लाइटों का जिम्मा अब अफसरों के भरोसे न छोड़कर सीधे जिला प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है। पुरानी लाइटों का भौतिक सत्यापन अब एसडीएम और उरेडा की टीम करेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए 5 साल के लिए तय 13 करोड़ रुपये के बजट में से महज 40 लाख रुपये खर्च होने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और गांव का विकास प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
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