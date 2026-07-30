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Haldwani News: खेल विवि: पहले दिन 60 युवाओं ने किया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में राज्य खेल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 60 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। चार वर्षीय बैचलर के विभिन्न पाठ्यक्रमों और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों को फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा।

Haldwani News: खेल विवि: पहले दिन 60 युवाओं ने किया आवेदन

Haldwani News: हल्द्वानी। राज्य खेल विश्वविद्यालय मानसखंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गौलापार में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहले दिन 60 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब आवेदन करने वाले युवाओं के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। बुधवार को विवि में चार वर्षीय बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एक वर्षीय डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए युवाओं ने आवेदन किया। उप कुलपति खेल विश्वविद्यालय रसिका सिद्दीकी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विवि की वेबसाइट www.ukssu.ac.in पर जाकर एडमिशन 2026-27 लिंक के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहा कि बुधवार शाम तक 60 युवाओं ने विवि में प्रवेश के लिए आवेदन कर लिया है।

बताया कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों की फीस ₹28,700 प्रति सेमेस्टर तय की गई है। वहीं, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की फीस ₹45,100 प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए फिजिकल टेस्ट होगाहल्द्वानी। राज्य के पहले खेल विवि में दिव्यांग खिलाड़ियों के राहत है। उनको प्रवेश के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। उप कुलपति ने बताया कि जो भी अभ्यर्थी विवि में प्रवेश लेना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी विवि की वेबसाइट में दी गई है।

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