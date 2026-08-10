Haldwani News: सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत
Haldwani News: हल्द्वानी के वनभूलपुरा निवासी 47 वर्षीय मो. कासिम सड़क हादसे में घायल हो गए थे। 5 अगस्त को काठगोदाम क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कासिम के चार बच्चे हैं और वे गौला में मजदूरी करते थे।
Haldwani News: हल्द्वानी। सड़क हादसे में घायल वनभूलपुरा निवासी 47 वर्षीय मो. कासिम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया कि कासिम गौला में मजदूरी कर वाहनों में उपखनिज भरता था। उसकी दो बेटी और तीन बेटे हैं। बीती पांच अगस्त को वह गौलापार से लौट रहा था कि काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। जिस कारण उसकी मौत हो गई है। मेडिकल चौकी प्रभारी मनमोहन रौतेला ने बताया शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
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