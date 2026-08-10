Haldwani News: इलाज के दौरान पिथौरागढ़ के बुजुर्ग की मौत
Haldwani News: हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में पिथौरागढ़ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग मोहन चंद्र पाठक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से उनके परिवार में शोक का माहौल है।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार कराने आए पिथौरागढ़ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।मेडिकल चौकी प्रभारी एमएस रौतेला के अनुसार, पिथौरागढ़ जिले के पांखू ग्राम दशौली, थल निवासी मोहन चंद्र पाठक का हल्द्वानी के पीलीकोठी स्थित एक निजी ईएनटी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार को वह अपनी बीमारी के सिलसिले में डॉक्टरों को दिखाने अस्पताल पहुंचे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
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