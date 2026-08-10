Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: इलाज के दौरान पिथौरागढ़ के बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में पिथौरागढ़ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग मोहन चंद्र पाठक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से उनके परिवार में शोक का माहौल है।

Haldwani News: इलाज के दौरान पिथौरागढ़ के बुजुर्ग की मौत

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार कराने आए पिथौरागढ़ निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।मेडिकल चौकी प्रभारी एमएस रौतेला के अनुसार, पिथौरागढ़ जिले के पांखू ग्राम दशौली, थल निवासी मोहन चंद्र पाठक का हल्द्वानी के पीलीकोठी स्थित एक निजी ईएनटी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार को वह अपनी बीमारी के सिलसिले में डॉक्टरों को दिखाने अस्पताल पहुंचे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।