Haldwani News: भगत के प्रयास से कालाढूंगी में 4.15 करोड़ की सड़कें मंजूर

Haldwani News: भगत के प्रयास से कालाढूंगी में 4.15 करोड़ की सड़कें मंजूर
Haldwani News: - 11.22 किमी सड़कों का होगा निर्माण और सुधारीकरण - भरतपुर, लामाचौड़, गैबुआ और गुज़रौड़ा
Haldwani News: हल्द्वानी। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में 4.15 करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं को शासन से मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं के शासनादेश भी जारी हो गए हैं। स्वीकृत कार्यों के तहत क्षेत्र में कुल 11.22 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुधारीकरण किया जाएगा। इससे ग्रामीण और आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने बताया कि भरतपुर नंबर-1 में जय मां हाट कालिका, एल्केमिस्ट स्कूल समेत आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 78.24 लाख रुपये और विभिन्न कॉलोनियों के मार्गों के लिए 96.90 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
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