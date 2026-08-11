Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: भगत के प्रयास से कालाढूंगी में 4.15 करोड़ की सड़कें मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: - 11.22 किमी सड़कों का होगा निर्माण और सुधारीकरण - भरतपुर, लामाचौड़, गैबुआ और गुज़रौड़ा

Haldwani News: भगत के प्रयास से कालाढूंगी में 4.15 करोड़ की सड़कें मंजूर

Haldwani News: हल्द्वानी। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में 4.15 करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं को शासन से मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं के शासनादेश भी जारी हो गए हैं। स्वीकृत कार्यों के तहत क्षेत्र में कुल 11.22 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुधारीकरण किया जाएगा। इससे ग्रामीण और आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने बताया कि भरतपुर नंबर-1 में जय मां हाट कालिका, एल्केमिस्ट स्कूल समेत आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 78.24 लाख रुपये और विभिन्न कॉलोनियों के मार्गों के लिए 96.90 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।