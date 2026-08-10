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Haldwani News: कुमाउनी कविता में राहुल, भाषण में नक्षत्रा अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: पूनम मौर्य, हल्द्वानी। सौहार्द जन सेवा समिति ने केवीएम स्कूल में 21वीं कुमाउनी कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 26 बच्चों ने प्रतिभा दर्शाई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या महतोलिया, कमलेश भंडारी, एकता शाह और आरसी गुरुरानी ने की। कविता और भाषण में क्रमशः राहुल, नक्षत्रा और अन्य छात्रों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

Haldwani News: कुमाउनी कविता में राहुल, भाषण में नक्षत्रा अव्वल

Haldwani News: पूनम मौर्य हल्द्वानी। सौहार्द जन सेवा समिति की ओर से सोमवार को केवीएम स्कूल में 21वीं कुमाउनी कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। 26 बच्चों ने प्रस्तुति से अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष विद्या महतोलिया, स्कूल की प्रधानाचार्या कमलेश भंडारी, उप प्रधानाचार्या एकता शाह और एकेडमी निदेशक आरसी गुरुरानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। निर्णायक मंडल में वरिष्ठ साहित्यकार दामोदर जोशी देवांशु और लेखिका बीना भट्ट बड़सीलिया शामिल रहीं। कविता में राहुल प्रथम, अंशिका द्वितीय और आराध्या तृतीय रहीं। भाषण में नक्षत्रा प्रथम, आदित्य द्वितीय और वेदिका तृतीय रहीं। भूमिका को बाल शिरोमणि और तेजल को उत्कृष्ट भाषा शैली के लिए सम्मानित किया गया।

कार्तिक व उन्नति को उत्कृष्ट संचालन व रजनी व रिया को सांत्वना पुरस्कार मिला। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए।

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