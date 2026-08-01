Haldwani News: गौरव कविता में, कार्तिकेय भाषण में बने विजेता
Haldwani News: हल्द्वानी में सौहार्द जन सेवा समिति द्वारा व्हाइट हॉल स्कूल में 18वीं कुमाउनी कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कविता में गौरव नैनवाल ने पहला, सृष्टि बिष्ट ने दूसरा और बंदिता कोठारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण में कार्तिकेय पांडेय ने प्रथम स्थान हासिल किया। कई विद्यार्थियों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया।
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सौहार्द जन सेवा समिति ने लामाचौड़ स्थित व्हाइट हॉल स्कूल में मुहिम श्रृंखला के तहत 18वीं कुमाउनी कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। कविता प्रतियोगिता में गौरव नैनवाल प्रथम, सृष्टि बिष्ट द्वितीय और बंदिता कोठारी तृतीय रहे। भाषण प्रतियोगिता में कार्तिकेय पांडेय ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्तिकेय डालाकोटी और चेतन भट्ट को विशेष सम्मान दिया गया। बाल शिरोमणि सम्मान नैना पांडेय और आरव मेहरा, बाल रत्न सम्मान काव्या बिष्ट और रिया जोशी को प्रदान किया गया। पुष्पा थुवाल सहित पांच शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। निर्णायक की भूमिका लेखिका बीना बड़सीलिया और डॉ. ज्योति पांडेय ने निभाई। संस्था अध्यक्ष विद्या महतोलिया, प्रबंध निदेशिका मिताली, अनंत एरिक्सन, प्रधानाचार्या नीना मनराल, संरक्षक पीसी पंत, कविता मेहरा, सुनीता पाठक मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।