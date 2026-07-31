Haldwani News: गौरव कविता में, कार्तिकेय भाषण में बने विजेता

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सौहार्द जन सेवा समिति ने लामाचौड़ स्थित व्हाइट हॉल स्कूल में मुहिम श्रृंखला के तहत 18वीं कुमाउनी कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। कविता प्रतियोगिता में गौरव नैनवाल प्रथम, सृष्टि बिष्ट द्वितीय और बंदिता कोठारी तृतीय रहे। भाषण प्रतियोगिता में कार्तिकेय पांडेय ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्तिकेय डालाकोटी और चेतन भट्ट को विशेष सम्मान दिया गया। बाल शिरोमणि सम्मान नैना पांडेय और आरव मेहरा, बाल रत्न सम्मान काव्या बिष्ट और रिया जोशी को प्रदान किया गया। पुष्पा थुवाल सहित पांच शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। निर्णायक की भूमिका लेखिका बीना बड़सीलिया और डॉ. ज्योति पांडेय ने निभाई। संस्था अध्यक्ष विद्या महतोलिया, प्रबंध निदेशिका मिताली, अनंत एरिक्सन, प्रधानाचार्या नीना मनराल, संरक्षक पीसी पंत, कविता मेहरा, सुनीता पाठक मौजूद रहीं।