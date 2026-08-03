Haldwani News: हल्द्वानी में जुआ खेल रहे 13 लोग गिरफ्तार
Haldwani News: हल्द्वानी पुलिस ने जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और ₹58,950 की राशि जब्त की है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी पुलिस ने जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी हल्द्वानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर रविवार रात चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान रामलीला मोहल्ला के पास दुकान के दो मंजिला पुराने गोदाम में 13 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। आरोपियों के पास से ₹58,950 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा दिया है।
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