गुप्तेश्वर मंदिर के महंत की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव; एक दिन पहले हुई थी तीखी बहस
गुप्तेश्वर मंदिर के महंत की अचानक मौत से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मौत से एक दिन पहले ही महंत की नदी में मछली पकड़ने आए कुछ मजदूरों से बहस हो गई थी। इसके बाद से ही इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
भवाली-अल्मोड़ा हाईवे पर नैनीताल जिले के गंगोरी क्षेत्र स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर के महंत 55 वर्षीय कृष्णा गिरी महाराज का शव शुक्रवार को मंदिर के ऊपर बनी कुटिया में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने महंत कृष्णा गिरी का शव फंदे से लटका देखा, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना खैरना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच गए।
15 वर्षों से मंदिर में रहकर
स्थानीय लोगों ने बताया, कि महंत कृष्णा गिरी पिछले करीब 15 वर्षों से मंदिर में रहकर धार्मिक सेवा, पूजा-अर्चना व मंदिर व्यवस्था से जुड़े कार्य कर रहे थे। क्षेत्र में उनकी पहचान एक शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में थी। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से लोगों में कई सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते गुरुवार को महंत का कोसी में मछली मारने को लेकर कुछ मजदूरों से विवाद हुआ था। अगली सुबह महंत का शव फंदे में लटके मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने किसी भी आशंका या कारण की पुष्टि नहीं की है। कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं पर की जा रही है।
मामले में नया पहलू सामने आया
रामगढ़ ब्लॉक गंगोरी क्षेत्र स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर के महंत कृष्णा गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया पहलू सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, घटना से एक दिन पहले मंदिर के नीचे कोसी नदी में संरक्षित मछलियों को मारने को लेकर कुछ मजदूरों और महंत के बीच विवाद हुआ था।
मछलियां पकड़ने को लेकर कहासुनी
ग्रामीणों ने बताया कि बीते गुरुवार को गंगोरी क्षेत्र में रह रहे कुछ मजदूर मंदिर के नीचे संरक्षित मछलियों को पकड़ने और मारने का कार्य कर रहे थे। इसका महंत कृष्णा गिरी ने विरोध किया। ग्रामीणों के मुताबिक इस दौरान महंत और मजदूरों के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। हालांकि शाम तक मामला शांत हो गया था।
दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही
बताया जा रहा है कि विवाद के बाद ग्रामीणों ने गांव में रह रहे मजदूरों को देर शाम उनके सामान सहित गांव से बाहर जाने को कहा। जिसमें सभी मजदूर अपने सामान सहित गांव से चले गए थे। चौकी प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बताया, कि अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि महंत की मौत मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।
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