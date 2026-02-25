Hindustan Hindi News
कब्जाधारी रेलवे को न बताएं इस्तेमाल कैसे करें; वनभूलपुरा केस पर CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी

Feb 25, 2026 07:49 am ISTGaurav Kala नई दिल्ली
CJI SuryaKant: वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा ‘सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।’

कब्जाधारी रेलवे को न बताएं इस्तेमाल कैसे करें; वनभूलपुरा केस पर CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी

CJI SuryaKant: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित वनभूलपुरा इलाके में लंबे समय से रह रहे हजारों परिवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने रेलवे की विस्तार और विकास परियोजनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक भूमि पर बसे लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी भी की। कहा कि ‘सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।’

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों के लिए रेलवे लाइनों के इतने पास रहना असुरक्षित और जोखिम भरा है, ऐसे में बेहतर होगा कि वे किसी बेहतर जगह पर चले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता। लोग सिर्फ यही दावा कर सकते हैं कि उनका पुनर्वास किया जाए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यह राज्य की जमीन है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह तय करना राज्य का विशेषाधिकार है। बस अब मुद्दा यह है कि जो लोग वहां रह रहे हैं और उन्हें जब बेदखल किया जाए तो कुछ राहत दी जाए। हमारी नजर में यह अधिकार कम और विशेषाधिकार अधिक है।

पीएम आवास के तहत पुनर्वास

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि हम उन्हें (जमीन पर बसे लोगों) अतिक्रमण करने वाले नहीं कह रहे हैं, हमने उन्हें ‘कब्जा करने वाले’ कहा है। जब उनका पुनर्वास किया जा रहा है, तो उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विस्थापन के असर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए योग्यता तय करना बेहद जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश बोले-यह हजारों जिंदगियों का सवाल

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस मामले में संतुलन व लचीला दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि राज्य की विकास की जरूरतों के साथ लोगों का पुनर्वास भी पक्का किया जा सके। आखिरकार, यह हजारों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। एक लचीला नजरिया उन्हें बचा सकता है क्योंकि सर्वाधिक नुकसान उन्हीं (प्रभावित लोगों) को होगा। अभी, हमें बच्चों की स्कूलिंग, उनके घरों की हालत, पीने का पानी कहां से आ रहा है, इसके बारे में नहीं पता...इसका हल होना चाहिए, एक संतुलित नजरिया होना चाहिए। इससे पहले प्रभावित लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि इलाके में करीब 5000 परिवार हैं, जो वर्षों से वहां रह रहे हैं। वहां स्कूल और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सार्वजनिक जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर कई वर्षों से रह रहे हजारों परिवारों को जगह खाली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दाखिल अपीलों पर विचार करते हुए, शीर्ष कोर्ट ने जनवरी, 2023 में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और तब से अब तक इस पर रोक लगी हुई थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई व सितंबर 2024 में केंद्र व राज्य सरकार और रेलवे को प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास योजना पेश करने को कहा था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रभावितों को पीएम आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे की विकास परियोजना के लिए जमीन जरूरी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

