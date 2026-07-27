फावड़ा चलाते ही सिर से निकलने लगा खून, ऐसे खुला रेत में दबी लाश का राज
मजदूरों ने फावड़ा चलाया तो रेत में दबी एक लाश का पता चला। फावड़ा चलाते ही सिर से खून बहन लगा। आस-पास मौजूद लोग लाश-लाश चिल्लाने लगे और फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला।
चौफूला-कठघरिया नहर निर्माण स्थल पर रेत में दबी एक लाश का खुलासा फावड़े की चोट से हुआ। नहर कवरिंग के कार्य में लगे दो मजदूरों ने जैसे ही तसले में रेत भरनी चाही तो वहां पवन की लाश मिली। जिसे देखकर चिल्लाते हुए मजदूर मौके से भागे। फावड़ा सीधा पवन के सिर पर लगा और खून बहने लगा। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
बरेली निवासी दो मजदूर सलीम और उसके साथी ने बताया कि दिन में डेढ़ बजे डंपर रेत उतारकर चला गया था। शाम चार बजे नहर कवरिंग के लिए रेत की जरूरत पड़ी तो दोनों फावड़े से तसले में रेत भरने लगे। कुछ ही देर में फावड़े की एक चोट किसी के सिर पर लगी। जैसे ही उन्हें रेत में लाश होने का पता चला, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों लोग, लाश-लाश चिल्लाकर मौके से भागे। उनके शोर मचाने पर करीब दस मिनट में आसपास भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मुखानी कोतवाली से एसएसआई वीरेंद्र चंद और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी मनोज कत्याल भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने आसपास के लोगों और मजदूरों से पूछताछ की। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी को भी उन्होंने मौके से वारदात की सूचना दी।
घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि संभवतः लोडर ने पवन के ऊपर रेता डाल दिया जिसके बाद वह दब गया और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद दो घंटे तक चालू हालत में गाड़ी खड़ी रही लेकिन क्रशर में किसी ने भी पवन को तलाशने की जहमत नहीं उठाई।
क्या-क्या लापरवाही हुई?
न तो सीसीटीवी खंगाले न ही कोई अन्य विकल्प तलाशे। बल्कि दूसरा चालक भेजकर गाड़ी हल्द्वानी के लिए रवाना कर दी, जिसमें पवन की लाश पड़ी थी। क्रशर के भीतर हुई लापरवाही से ही एक व्यक्ति की जान चली गई। सामाजिक कार्यकर्ता मन्नू गोस्वामी ने घटना की हत्या के एंगल से भी जांच की मांग की है।
ठेकेदार से हुई पूछताछ
नहर कवरिंग का कार्य करा रहे एक ठेकेदार से एसपी ने पूछताछ की। ठेकेदार ने बताया कि उसे भी मजदूरों ने सूचना दी कि ऐसे रेत में लाश दबी है। जिसके बाद ठेकेदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मजदूरों और ठेकेदार के बयान दर्ज किए हैं।
1. पहले लालकुआं फिर हल्द्वानी में घंटों दबी रही लाश
पहले लालकुआं के एक स्टोन क्रशर में हादसे के बाद लाश दो घंटे तक दबी रही। इसके बाद 15 किलोमीटर सफर तय करके रेत के अंदर हल्द्वानी पहुंची। पांच घंटे करीब रेत में हल्द्वानी में लाश दबी रही। घटना के बाद लोगों का जमावड़ा लगने से ट्रैफिक बाधित होने लगा। एसपी के निर्देश पर एसओ मुखानी सुशील जोशी ने चंबल पुल से आ रहा यातायात डायवर्ट करा दिया। हालांकि लंबा जाम लगा।
2. शव लेकर गए तब आई फॉरेंसिक टीम
जिस जगह पर रविवार शाम रेत में दबी पवन की लाश मिली, वहां सूचना के दो घंटे बाद भी फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंच सकी। एंबुलेंस पहले आई और लाश लेकर डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल रवाना हो गई। बाद में एफएसएल की टीम पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य संकलन का काम किया।
3. रोते हुए ताई आई, बोलीं- मेरा पवन कहां गया
घटनास्थल पर देर शाम मृतक पवन की ताई और उसके पिता और भाई पहुंचे। ताई रोती हुई बोलीं, मेरा पवन तू किधर चला गया। पिता और भाई के आंखों में भी आंसू छलक पड़े। ताई ने बताया कि मां के निधन के बाद पवन उनके साथ ही रहता था। मृतक की ताई ने बताया कि वह दिन से ही उसे फोन कर रहे थे और खोज रहे थे।
4. चालक रुका बाहर, खुद ले गया अंदर डंपर
बताया जा रहा है कि डंपर का मुख्य चालक गेट पर ही रुक गया था। जिसे कहीं दूसरी जगह जाना था। इसीलिए पवन ही डंपर को अंदर ले गया। वह हाल ही में हेल्परी करते हुए वाहन चलाना सीखा था। एसपी सिटी का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा लिखा जाएगा।
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