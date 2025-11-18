बछड़े के सिर की अफवाह और हल्द्वानी में मच गया बवाल, दुकानें तोड़ीं; जमकर हुआ पथराव हुआ

संक्षेप: हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रविवार रात मंदिर के पास बछड़े का सिर फेंके जाने की अफवाह तेजी से फैली, जिससे गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई, दुकानों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी और हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रविवार रात एक अजीब सी अफवाह ने आग लगा दी। कहा जा रहा था कि मंदिर के पास स्कूल के गेट पर किसी ने बछड़े का सिर फेंक दिया। बस इतनी सी बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते-देखते भीड़ सड़कों पर उतर आई। इलाके में दुकानें टूटीं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, पत्थर चले और शहर में तनाव का माहौल बन गया।

अफवाह का सच क्या? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हकीकत सामने आई। रात में एक कुत्ता जंगल की तरफ से कोई मांस का टुकड़ा-टुकड़ा खींचकर लाया था। प्राथमिक जांच में पता चला कि जंगल में किसी जंगली जानवर ने बच्चे को जन्म दिया था और बाद में शव के हिस्सों को जानवर ही बाहर ले आए। पुलिस ने अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

भड़क गई भीड़ लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग सच सुनने को तैयार ही नहीं थे। रात में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और शहर के अलग-अलग हिस्सों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बरेली रोड पर शमा रेस्तरां समेत कई दुकानों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी हुई, सड़क पर खड़ी गाड़ियां तोड़ी गईं, राहगीरों को पीटा गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

40-50 अज्ञात उपद्रवी, FIR में भारी धाराएं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 40-50 अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मिलकर शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की, दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, टेम्पो चालक व अन्य लोगों को मारा-पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मामला BNS की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। अभी तक सात लोगों को निवारक गिरफ्तारी में लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है।

शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती सोमवार को हल्द्वानी में पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखा। तीन डिप्टी SP, आठ थानों की फोर्स और PAC की दो कंपनियां तैनात हैं। SP क्राइम जगदीश चंद्रा ने कहा, “जो भी उपद्रवी थे, उन्हें जल्द पकड़ेंगे। शांति बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी है।”