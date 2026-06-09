बेकाबू कैंटर ने बच्ची समेत दो की कुचलकर ले ली जान, गुस्साई भीड़ ने पत्थर बरसाए; हल्द्वानी में तनाव
हल्द्वानी में दो अलग-अलग घटनाओं में बेकाबू कैंटर ने बच्ची समेत दो की कुचलकर जान ले ली। गुस्साई भीड़ ने बवाल किया। पथराव किया। घटना के बाद हल्द्वानी शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया।
हल्द्वानी में दो अलग-अलग घटनाओं में बेकाबू कैंटर ने एक किशोरी और एक रोडवेज ड्राइवर को कुचल दिया। हादसे में उनकी मौत हो गई। शनि बाजार रोड पर मामा के घर आई 14 वर्षीय हादिया की मौत के बाद सड़क पर आक्रोश भड़क गया। पांच मिनट के अंतराल में ही सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर आई और कैंटर चालक की धुनाई करने के बाद वाहन पर पथराव कर दिया।
जानकारी के मुताबिक पहली घटना रविवार रात करीब 11.30 बजे की है। पश्चिमी खेड़ा गौलापार निवासी 44 वर्षीय अजय सिंह कुंजवाल पुत्र मोती सिंह कुंजवाल काठगोदाम डिपो में चालक थे। वह डिपो से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। जब वह घर के पास पहुंचे तभी चोरगलिया की ओर से आए तेज रफ्तार कैंटर ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अजय छिटकते हुए 30 मीटर दूर जाकर गिरे। सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन बिष्ट पहुंचे और घायल को लेकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही अजय सिंह ने दम तोड़ दिया। एसएचओ काठगोदाम जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि कैंटर को कब्जे में लेकर उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। उसके वाहन को सीज कर दिया गया है। तहरीर का इंतजार किया जा रहा है।
कैंटर के पिछले पहिए की चपेट में आई थी किशोरी
हल्द्वानी। दूसरी घटना सोमवार शाम को हल्द्वानी के शनि बाजार रोड की है। बताया जा रहा है कि कैंटर ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। जिसमें 14 वर्षीय किशोरी की कैंटर के पिछले पहिए की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका ही पहचान कटघर मुरादाबाद निवासी हादिया पुत्री अब्दुल रहमान के रूप में हुई। स्कूटी चला रही मृतका की ममेरी बहन घायल हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कैंटर चालक को पीट दिया और पथराव कर वाहन के शीशे फोड़ दिए। हादिया गर्मी की छुट्टियां मनाने वनभूलपुरा के इंद्रानगर बरसाती, गौजाजाली निवासी मामा शादाब खान के घर आई थी।
किशोरी की मौत पर भड़की भीड़, पत्थर बरसाए
शनि बाजार रोड पर सोमवार शाम मामा के घर आई 14 वर्षीय हादिया की मौत के बाद सड़क पर आक्रोश भड़क गया। पांच मिनट के अंतराल में ही सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर आई और कैंटर चालक की धुनाई करने के बाद वाहन पर पथराव कर दिया। इससे वाहन के शीशे फूट गए। घटना के एक घंटे बाद भीड़ छंटी। हालांकि रात को भी पुलिस का क्षेत्र में पहरा रहा।
शाम साढ़े छह बजे शनि बाजार रोड पर कैंटर ने स्कूटी को टक्कर मारी। मौके पर ही हादिया ने दम तोड़ दिया। जबकि उसकी ममेरी बहन शकीना को हल्की चोट आई जिसे घर ले गए। हादसे से आक्रोशित भीड़ ने तुरंत मौके पर खड़े कैंटर को घेर लिया और उस पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। उग्र लोगों ने कैंटर चालक को बाहर खींच लिया और सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण नजर आई। जहां लोगों का प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ गुस्सा देखा गया। शनि बाजार निवासी कारोबारी शोएब अहमद व अरशद जानी ने कहा कि पूर्व में कई बार कहा कि इस सड़क पर भारी वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाए मगर किसी ने नहीं सुनी। लिहाजा खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा।
एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया
हादसे के बाद शनि बाजार रोड पर दोनों तरफ एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सीओ अमित सैनी और कोतवाल विजय मेहता मौके पर पहुंचे। सड़क पर भीड़ को समझाने के साथ ही एक-एक करके वाहनों को आगे निकाला। तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। सीओ के मुताबिक मंडी से निकलने वाले भारी वाहन यहां से निकलते हैं। ये नो एंट्री तो नहीं है लेकिन वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए।
क्यों नहीं लगाए गए स्पीड ब्रेकर
वैसे तो पुलिस और प्रशासन नियम कानूनों का पाठ पढ़ाता है। लेकिन शनि बाजार रोड पर कोई मानक पूरे नहीं हैं। न तो इस घनी आबादी वाले इलाके में स्पीड ब्रेकर हैं और न ही साइन बोर्ड। घटना के बाद अफसरों की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल उठे हैं।
एक बड़ा वाहन घुसा तो दूसरा निकलना मुश्किल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह हादसा पूरी तरह से टाला जा सकता था। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शनि बाजार जैसी बेहद व्यस्त और संवेदनशील सड़क पर दिनदहाड़े भारी वाहनों की आवाजाही धड़ल्ले से हो रही है। यह सड़क इतनी संकरी है कि एक बड़ा वाहन आने के बाद दूसरे वाहन को पास देने तक की जगह नहीं बचती। खनन सामग्री से लदे और पहाड़ की ओर जाने वाले भारी कमर्शियल वाहन इस रिहायशी इलाके से बेखौफ होकर तेज रफ्तार में गुजरते हैं।
बकरीद पर हादिया मां के साथ आई थी हल्द्वानी
हादिया के पिता अब्दुल रहमान दुबई में जॉब करते हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी मां के साथ बकरीद के मौके पर मामा शानू के घर आई थी। इसी दौरान उनकी मौसेरी नानी की दसवीं भी थी। साथ ही एक रिश्तेदार की शादी भी थी। अब पिता को बेटी की मौत की खबर मिली तो वह घर लौट रहे हैं। हादिया का शव परिवार मुरादाबाद लेकर जाएगा। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन फूट फूटकर रोने लगे। हादिया की एक बहन और एक भाई है। वह दसवीं की छात्रा थी।
टिप्पर ने कार में टक्कर मारी, बाल-बाल बचे लोग
कालाढूंगी। रामनगर मुख्य हाइवे में सड़क किनारे खड़ी एक क्रेटा कार को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार सड़क किनारे स्थित बगीचे में जा घुसी। हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे। संयोगवश हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। एसएसआई पंकज जोशी ने बताया कि सोमवार दोपहर कमोला के पास सड़क किनारे एक क्रेटा कार खड़ी थी। कार सवार पांच लोगों में से दो लोग पीने का पानी लेने के लिए कार से उतरे थे। कार में काशीपुर निवासी सवार थे। सभी सुरक्षित हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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