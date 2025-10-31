हल्द्वानी में बीच सड़क क्यों भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता? हुई तीखी बहस

संक्षेप: हल्द्वानी के कठघरिया चौराहे पर सड़क की बदहाली को लेकर चल रहे धरने के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आपस में भिड़ गए, सड़क निर्माण में देरी को लेकर दोनों नेताओं में जमकर बहस हुई, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने शांत कराया।

सड़क की बदहाली को लेकर गुरुवार को कठघरिया चौराहे पर शुरू हुए धरने के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आपस में भिड़ गए। सड़क निर्माण को लेकर दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। किसी तरह से क्षेत्रवासियों और पुलिस कर्मियों ने मामला शांत कराया।

कठघरिया चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण के अधूरे काम से उठ रही धूल और पनियाली-बजूनिया हल्दू-कठघरिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण राहुल अधिकारी ने गुरुवार से आमरण अनशन शुरू किया। उनके समर्थन में तमाम ग्रामीण धरने पर जुटे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी भी धरने के समर्थन में पहुंचे। कुछ देर बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और कालाढूंगी विधायक के प्रतिनिधि विकास भगत भी धरना स्थल पहुंच गए। इस दौरान सड़क निर्माण को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और विकास भगत के बीच बहस शुरू हो गई।

नीरज तिवारी ने आरोप लगाया कि विधायक बंशीधर भगत ने एक साल पहले घोषणा की थी कि एक माह में निर्माण कार्य शुरू जाएगा। इसके बावजूद काम नहीं हुआ।