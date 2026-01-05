हल्द्वानी में अमानवीयता; बस 2 घंटे इलाज का 80 हजार बिल, अस्पताल ने रोकी लाश

संक्षेप: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक प्राइवेट की अमानवीयता सामने आई है। अस्पताल ने एक महिला को केवल दो घंटे भर्ती रहने का न केवल 80 हजार रुपये का बिल बना दिया वरन पूरे पैसे नहीं जमा होने पर लाश को भी परिजनों को सौंपने से इंकार कर दिया।

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक प्राइवेट अस्पताल की अमानवीयता सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल ने 65 वर्षीय महिला के मात्र दो घंटे के इलाज का 80 हजार रुपये का बिल बना दिया और मौत के बाद लाश तक देने से इनकार कर दिया। परिजनों ने उधार लेकर 57 हजार रुपये जमा किए। फिर भी आरोप है कि अस्पताल ने बाकी पैसों के लिए लाश को बंधक बना लिया और पीड़ित परिवार को धमकाया। नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने रात में अस्पताल से लाश को छुड़वाया। पुलिस ने इस कृत्य को गंभीर और अमानवीय बताते हुए जांच शुरू कर दी है। इस घटना के विरोध में अल्मोड़ा में लोगों ने अस्पताल बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

2 घंटे इलाज का 80 हजार बिल पुलिस ने बताया कि अल्मोड़ा जिले की सीमा बिरोड़िया (65) को एक जनवरी को गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था जहां से अगले दिन चिकित्सकों ने उसे बड़े अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन सीमा को प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां दो घंटे चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने केवल 2 घंटे भर्ती रहने का न केवल 80 हजार रुपये का बिल बना दिया वरन भुगतान नहीं होने पर लाश रोक ली और उसे परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया।

57 हजार दिए, फिर भी रोकी लाश पीड़ित परिजनों ने कहा कि उन्होंने किसी तरह से रिश्तेदारों से मांगकर 57,000 रुपये जुटाकर दिए लेकिन अस्पताल प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। अस्पताल ने लाश को अपने कब्जे में रखा। परिजनों ने दावा किया कि अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को उनकी कार तक अपने पास रख लेने की भी धमकी दी। इसके बाद जिसके बाद उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी से मदद मांगी। एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि महिला को अस्पताल ने मात्र 2 घंटे इमरजेंसी उपचार देकर परिजनों को 80,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया गया।

पुलिस ने छुड़ाई लाश पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी तरह से पीड़ित परिजनों ने 57,000 रुपये का भुगतान भी किया। इसके बाद भी अस्पताल की ओर से अमानवीय तरीके से बात करते हुए उन्हें डरा-धमका कर जबरन वसूली की जा रही थी। अस्पताल की ओर से कहा गया कि शव नहीं देंगे और तुम्हें भी बंद करके पीटेंगे। एसएसपी ने बताया कि रात को 10 बजे रोते-रोते पीड़ित पक्ष ने उन्हें फोन किया जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस टीम भेजकर महिला का शव अस्पताल से मुक्त कराया और परिजनों को मृत्यु प्रमाण-पत्र दिलवाया।

पुलिस ने कहा- होगा ऐक्शन मंजूनाथ ने कहा कि इंसान के पार्थिव शरीर का सम्मान होता है। किसी की डेडबॉडी जबरन वसूली का साधन नहीं बन सकती है। अस्पताल, मरीज या उसके शव को वस्तु नहीं मान सकता है। यह बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर मिली है। आरोपी अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी।