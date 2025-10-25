Hindustan Hindi News
खाना बनाने में देरी पर पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या, बेटा बोला- ऐसे बाप को फांसी मिले

खाना बनाने में देरी पर पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या, बेटा बोला- ऐसे बाप को फांसी मिले

संक्षेप: हल्द्वानी के वनभूलपुरा में खाना बनाने में देरी होने पर हुए विवाद में पति इंतजार ने अपनी पत्नी शाहीन की ईंट से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बेटी रुखसार की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Sat, 25 Oct 2025 06:24 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को खाना बनाने में देरी पर पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। बेटे ने बताया कि गुस्साए पिता वाहर से ईंट लाए और मां के सिर पर लगातार सात वार किए। पुलिस ने बेटी रुखसार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक वनभूलपुरा में 13 बीघा पानी की टंकी के पास रहने वाले 58 वर्षीय इंतजार का अपनी 52 वर्षीय पत्नी शाहीन से गुरुवार को विवाद हो गया था। बेटे गुलजार ने बताया कि मां काम में व्यस्त थीं। जिस कारण खाना बनाने में देरी हो गई। इस बात पर पिता की मां से कहासुनी हो गई। बेटे ने बताया कि इसी दौरान पिता मां से मारपीट करने लगे। विरोध पर वह बाहर से ईंट लाए और मां के सिर पर वार किए। घायल शाहीन को लोगों की मदद से एसटीएच लाए। वहां से निजी अस्पताल रेफर किया गया, वहां पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया।

बेटा बोला, ‘ऐसे बाप को फांसी मिले’

वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए हादसे के बाद शुक्रवार को महिला का पोस्टमार्टम किया गया। शाहीन के बेटे गुलजार ने पोस्टमार्टम हाउस में बताया कि उसकी दो बहनें हैं और एक भाई भी था। कुछ साल पहले उसका बड़ा भाई काठगोदाम पुल से नीचे कूद गया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। गुलजार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिता की वजह से ही उसने सुसाइड किया था। वह लगातार उसे टॉर्चर करते थे। कहा कि वह आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। भाई के बाद अब मां की भी हत्या कर दी। ऐसे अपराधी बाप को फांसी की सजा होनी चाहिए। गुलजार ने कहा कि अब उसकी जान को भी खतरा है।

बेटी की तहरीर पर कार्रवाई

प्रभारी थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि मामले में मृतक महिला की बेटी रुख्सार की तहरीर पर आरोपी इंतजार के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दुष्कर्म के आरोप में जा चुका जेल

पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी इंतजार क्षेत्र में ही एक मासूम से दरिंदगी के मामले में जेल में सजा काट चुका है। मामला 2014 का था। हाल में आरोपी जेल से छूटा है। बेटी और बेटे गुलजार के मुताबिक पिता आए दिन मां से झगड़ा करते थे जिससे मां तनाव में रहती थी।

