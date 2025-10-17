छिपकली ने 3 घंटे ठप की 17 हजार घरों की बिजली, हल्द्वानी में गजब हो गया!

हल्द्वानी के कठघरिया बिजलीघर गुरुवार को एक छिपकली ने तीन घंटे तक ठप कर दिया। जिससे बिजलीघर से जुड़े 17 हजार उपभोक्ताओं के घरों में बिजली सुबह रही। करीब तीन घंटे तक उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

गुरुवार सुबह छह बजे कठघरिया बिजलीघर के पैनल में एक छिपकली घुस गई। बिजली के तारों के इसके संपर्क में आते पैनल में ब्लॉस्ट हो गया। इसके साथ ही पैनल में तकनीकी दिक्कत आने पर बिजलीघर से 17 हजार घरों को होने वाली बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही कार्मिकों ने पैनल की रिपेयरिंग शुरू की। इसमें लगभग तीन घंटे का समय लगने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्र के ट्यूबवेल नहीं चलने से पेयजल सप्लाई भी शुरू नहीं हो सकी। ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी बीबी जोशी ने बताया कि तकनीकी खराबी को दूर कर सप्लाई शुरू की गई।