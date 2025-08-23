haldwani iti gang leader four members arrested gangster act आईटीआई गैंग के सरगना समेत 4 दबोचे, उत्तराखंड के कई इलाकों में है गिरोह की दशहत, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
आईटीआई गैंग के सरगना समेत 4 दबोचे, उत्तराखंड के कई इलाकों में है गिरोह की दशहत

हल्द्वानी पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले आईटीआई गिरोह के सरगना देवेंद्र सिंह बिष्ट समेत चार सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इन पर मारपीट, लूट, चाकूबाजी और सार्वजनिक फायरिंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने डीएम के अनुमोदन पर कार्रवाई की है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानीSat, 23 Aug 2025 08:04 AM
हल्द्वानी में लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर शहर से गांव तक दहशत मचाने वाली आईटीआई गिरोह के लीडर समेत चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार है। सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कई सदस्य पुलिस की रडार पर हैं।

गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज

कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक के लोगों के साथ इस गिरोह के सदस्य बिना वजह मारपीट, तलवारबाजी, चाकूबाजी, लूट, डकैती, धमकी देते आए हैं। सार्वजनिक रूप से फायरिंग के भी मामले भी इस गिरोह के सदस्यों पर दर्ज हैं। जिस कारण लोगों में दहशत है। इसी को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने गुरुवार रात कुछ लोगों को चिह्नित कर गिरफ्तारी को दबिश दी। टीपीनगर क्षेत्र से पुलिस ने गिरोह के लीडर देवेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी नियर गैस गोदाम, छड़ायल के अलावा आदित्य नेगी निवासी जज फॉर्म आईटीआई, देवेन्द्र सिंह बोरा निवासी डहरिया और नवीन सिंह मेहरा निवासी पीलीकोठी रोड को गिरफ्तार किया है। चारों पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में एसओ कालाढूंगी विजय मेहता विवेचना कर रहे हैं।

डीएम से मिला था अनुमोदन

पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले इस गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र लिखा गया था ताकि जनहित में सुरक्षा को देखते हुए अशांति का माहौल न बने। डीएम का अनुमोदन मिलते ही पुलिस ने अब गैंग पर कार्रवाई की है।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

गिरोह के लीडर देवेन्द्र सिंह बिष्ट समेत चारों आरोपियों पर कोतवाली हल्द्वानी में दो-दो मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें तमाम अपराध शामिल हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ कालाढूंगी विजय मेहता, कांस्टेबल विनोद कुमार, ललित नाथ और देवेंद्र सिंह शामिल रहे।

नैनीताल में विवाद के दौरान भी चर्चाओं में रहा गिरोह

आईटीआई गैंग के चार सदस्यों को पुलिस ने शुक्रवार को सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरोह के पकड़े जाने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि बीते दिनों जिला पंचायत चुनाव में बवाल के दौरान भी गैंग का नाम सामने आया था। तो क्या ये वहीं लोग तो नहीं थे जिन्होंने नैनीताल की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इसे सिरे से नकारा है। बताया जा रहा है कि गैंग में शामिल एक आरोपी राजनीतिक पार्टी के नेता का रिश्तेदार है।

Haldwani News

