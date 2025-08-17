haldwani bird flu spreading doubt hundreds of dead chickens found in gaulapaar क्या हल्द्वानी में फैल रहा बर्ड फ्लू? सैकड़ों मरी मुर्गियां मिलने से हड़कंप, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड न्यूज़

क्या हल्द्वानी में फैल रहा बर्ड फ्लू? सैकड़ों मरी मुर्गियां मिलने से हड़कंप

सवाल यह है कि आखिर अलर्ट के बावजूद यहां सार्वजनिक स्थानों पर कौन इस तरह मरी हुई मुर्गियों को फेंक गया, कहां से यह मरी मुर्गियां लाई गई और किस कारण इनकी मौत हुई।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, हलद्वानीSun, 17 Aug 2025 10:07 AM
हल्द्वानी के गौलापार में सैकड़ों मरी मुर्गियों के तीन-चार जगह ढेर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच मरी हुई मुर्गियों के फेंके जाने से ग्रामीण सहमे हुए हैं। गौलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास तीन-चार जगहों पर अलग-अलग मुर्गियों के ढेर झाड़ियों के बीच फेंके गए हैं। पिछले दो या तीन दिन के भीतर इन मरी मुर्गियों को यहां फेंकें गया है। इन मुर्गियों में कीट और पतंगें लग गई हैं और इलाके में दुर्गंध फैल रही है। ऐसे में लोग बर्ड फ्लू का खतरा जता रहे हैं।

सवाल यह है कि आखिर अलर्ट के बावजूद यहां सार्वजनिक स्थानों पर कौन इस तरह मरी हुई मुर्गियों को फेंक गया, कहां से यह मरी मुर्गियां लाई गई और किस कारण इनकी मौत हुई। नैनीताल के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ.दिनेश जोशी ने बताया कि गौलापार में मरी मुर्गियों के फेंके जाने का मामला संज्ञान में है। मौका मुआयना करके सैंपल लिए जाएंगे। यहां किसने और क्यों मरी मुर्गियों को फेंका, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है।

यह सावधानी रखें

बीमार या मरे हुए पक्षियों को छूने से बचें और संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। अच्छी तरह से पका हुआ मांस ही खाएं। बार-बार हाथ धोने की आदत डालें और गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। मास्क और स्वच्छता बनाएं रखें। यदि पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, तो सुरक्षात्मक उपकरण पहनें और नियमित रूप से हाथ धोएं। अंडे और चिकन खरीदते समय उनकी गुणवत्ता की जांच करें।

जिले में हो रही सैंपलिंग, मरी मुर्गियां दफनाईं

सीवीओ के मुताबिक मुर्गियों को सैंपलिंग जारी है। संदिग्धता के आधार पर वेटनरी अधिकारियों को सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। गौलापार में मरी मुर्गियों को पशुपालन विभाग ने ब्लीचिंग डालने के बाद गड्डा बनाकर दफना दिया है। ताकि इससे न तो दुर्गंध आए और न ही बर्ड फ्लू का खतरा रहे। विभाग ने लोगों से इस तरह किसी भी व्यक्ति की ओर से मरी मुर्गी फेंकने पर शिकायत देने की अपील की है।

Uttarakhand News Haldwani News

