हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर SC के फैसले से पहले हाईअलर्ट, 21 उपद्रवी अरेस्ट

हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका हाईअलर्ट पर है। यहां रेलवे भूमि पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इससे पहले पुलिस ने 21 उपद्रवियों को अरेस्ट किया।

Tue, 2 Dec 2025 09:20 AM
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे भूमि को लेकर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इसे देखते हुए पूरे वनभूलपुरा क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 50 हजार लोग प्रभावित होंगे। पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों को क्षेत्र में कड़ी निगरानी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था के लिए सोमवार को फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं शांति भंग की आशंका को देखते हुए पूर्व में हिंसा में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 121 लोगों को नोटिस तामिल कराया है।

सोमवार को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में पुलिस, पीएसी, आईआरबी, आरपीएफ, जीआरपी के जवान और अफसरों को एसपी क्राइम डॉ.जगदीश चंद्र और एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने ब्रीफ किया। जवानों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। असलहे के साथ ड्यूटी पर आसपास की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, लाइन नंबर-17, इन्द्रानगर बड़ी रोड, इन्द्रानगर छोटी रोड लाइन-16 बिलाली मस्जिद लाइन-8 से चोरगलिया रोड से होते हुए वनभूलपुरा तक असलहों, हेलमेट डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके जरिए शांति एवं सुरक्षा का पैगाम दिया गया।

एसपी सिटी के मुताबिक पूर्व में वनभूलपुरा हिंसा में शामिल 21 लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया है। जबकि शांति व्यवस्था में बाधा बनने की आशंका में 121 लोगों को 126/135 बीएनएनएस के नोटिस तामिल कराए हैं।

क्या है विवाद

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को आदेश दिया था कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बने सभी कब्जे एक हफ्ते के नोटिस के बाद हटाए जाएं। जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ कुल 4,365 अवैध निर्माण रेलवे की जमीन पर बने हुए हैं, जिन्हें हटाया जाना है। यह कार्रवाई लालकुआं से काठगोदाम के बीच लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही है, जहां 80.710 से 82.900 किलोमीटर तक भूमि पर कब्जा बताया गया है। इस बड़े अभियान से करीब 50,000 लोगों पर असर पड़ेगा। इनमें कई ऐसे परिवार हैं जो दशकों से यहां रह रहे हैं और उनका कहना है कि बेदखली से वे बेघर हो जाएंगे और उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है।

