हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हाई अलर्ट; बुलाई दोगुनी फोर्स, ड्रोन से निगरानी
हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। एसएसपी ने भारी बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी तनाव और सुरक्षा का माहौल रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं जहां एसएसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल को दोगुना कर दिया गया है और पीएसी की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इलाके में पुलिस फोर्स दोगुना कर दी गई है। कई थाना चौकियों का पुलिस बल बुलाया गया है। पीएसी की एक कंपनी अतिरिक्त संवदेनशील जगहों पर तैनात की गई है। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था की दिनभर मॉनिटिरंग करते रहे।
एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि वनभूलपुरा में दो ड्रोन से लगातार निगेहबानी की जा रही है। 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम से इन पर गहनता से नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त फोर्स भी विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। किसी ने भी अराजकता करने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे बनभूलपुरा इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह और अराजक गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पर ध्यान ना दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।