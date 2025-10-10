haldwani adulteration action 3 factory sealed 20 lakh goods seize हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन, तीन अवैध फैक्ट्रियां सील; 20 लाख का माल सीज, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
दीपावली से पहले हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर, बिना लाइसेंस व गंदे वातावरण में चल रहीं बताशे, खिलौने और मिठाई बनाने वाली तीन अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानीFri, 10 Oct 2025 05:23 AM
दीपावली से पहले प्रशासन और नगर निगम ने गुरुवार को शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर तीन अवैध फैक्ट्रियों को सील किया। बगैर फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के चल रहीं बताशे, खिलौने और मिठाई बनाने की इन फैक्ट्रियों में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। इनमें रसायन के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है।

हल्द्वानी में गांधी नगर क्षेत्र, बरेली रोड स्थित बंद स्कूल के परिसर में और वनभूलपुरा थाने के पीछे ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही थीं। इनमें बताशे, खिलौने व मिठाइयां गंदे व अस्वच्छ वातावरण में तैयार की जा रही थीं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि टैल्कम पाउडर व अन्य नॉन-फूड ग्रेड रसायनों से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। खाद्य सामग्री में एच-2ओ-2(हाइड्रोजन परॉक्साइट) व खड़िया पाउडर का उपयोग होता भी पाया गया। फैक्ट्रियों में खराब कच्चा माल, दूषित पानी व स्वच्छता की पूरी तरह अनदेखी पाई गई। हानिकारक या विषैले रासायनिक पदार्थों की पुष्टि के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे हैं।

20 लाख रुपये का माल सीज

बीते रविवार को हल्द्वानी में दो ट्रांसपोर्टरों पर रुद्रपुर की विशेष टीमों ने सुरक्षा के बीच छापेमारी की। इस गोपनीय कार्रवाई में भारी मात्रा में बिना कागजात या फर्जी कागजात के साथ लाया गया माल जब्त किया गया। तीन दिन की गहन जांच के बाद खुलासा हुआ कि 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना कर चुकाए लाया गया था। जीएसटी कानून की धारा 130 के तहत ट्रांसपोर्टरों पर करीब 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना तय होने के बाद माल और वाहन जब्त कर लिए गए, जो जुर्माना जमा होने तक विभाग के कब्जे में रहेंगे।

कर चोरी पर लगेगा अंकुश : राज्य कर आयुक्त

अफसरों के अनुसार एक ट्रांसपोर्टर को ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी का संरक्षण प्राप्त होने की बात भी सामने आई। इसकी भी जांच की जा रही है। राज्य कर आयुक्त सोनिका ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जीएसटी चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही या किसी भी अवांछित दबाव की स्थिति में मुख्यालय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर कर चोरी पर अंकुश लगाएगा।

Uttarakhand News

