हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन, तीन अवैध फैक्ट्रियां सील; 20 लाख का माल सीज

दीपावली से पहले हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर, बिना लाइसेंस व गंदे वातावरण में चल रहीं बताशे, खिलौने और मिठाई बनाने वाली तीन अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया।

दीपावली से पहले प्रशासन और नगर निगम ने गुरुवार को शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर तीन अवैध फैक्ट्रियों को सील किया। बगैर फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के चल रहीं बताशे, खिलौने और मिठाई बनाने की इन फैक्ट्रियों में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। इनमें रसायन के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है।

हल्द्वानी में गांधी नगर क्षेत्र, बरेली रोड स्थित बंद स्कूल के परिसर में और वनभूलपुरा थाने के पीछे ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही थीं। इनमें बताशे, खिलौने व मिठाइयां गंदे व अस्वच्छ वातावरण में तैयार की जा रही थीं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि टैल्कम पाउडर व अन्य नॉन-फूड ग्रेड रसायनों से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। खाद्य सामग्री में एच-2ओ-2(हाइड्रोजन परॉक्साइट) व खड़िया पाउडर का उपयोग होता भी पाया गया। फैक्ट्रियों में खराब कच्चा माल, दूषित पानी व स्वच्छता की पूरी तरह अनदेखी पाई गई। हानिकारक या विषैले रासायनिक पदार्थों की पुष्टि के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे हैं।

20 लाख रुपये का माल सीज बीते रविवार को हल्द्वानी में दो ट्रांसपोर्टरों पर रुद्रपुर की विशेष टीमों ने सुरक्षा के बीच छापेमारी की। इस गोपनीय कार्रवाई में भारी मात्रा में बिना कागजात या फर्जी कागजात के साथ लाया गया माल जब्त किया गया। तीन दिन की गहन जांच के बाद खुलासा हुआ कि 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना कर चुकाए लाया गया था। जीएसटी कानून की धारा 130 के तहत ट्रांसपोर्टरों पर करीब 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना तय होने के बाद माल और वाहन जब्त कर लिए गए, जो जुर्माना जमा होने तक विभाग के कब्जे में रहेंगे।