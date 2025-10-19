Haj Yatra 2026: उत्तराखंड हज यात्रियों के लिए नया सर्कुलर, इस तारीख तक जमा करें दूसरी किश्त

संक्षेप: Haj Yatra 2026: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड से हज के लिए जाने वाले यात्रियों के सर्कुलर जारी किया है। दूसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख की घोषणा की गई है। हर आवेदक को 125000 रुपए जमा करने होंगे।

Haj Yatra 2026: उत्तराखंड से 2026 की हज यात्रा के लिए चयनित आवेदकों को अपनी दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित कर दी गई है। प्रत्येक आवेदक को 1,25,000 की राशि राज्य हज समिति के निर्देशानुसार जमा करनी होगी। यह जानकारी राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने दी। उन्होंने बताया कि इस किस्त का भुगतान हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट, हज सुविधा एप﻿ या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है, साथ ही राशि भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खातों में भी जमा की जा सकती है ।​

हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, इस दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त हवाई किराए और सऊदी अरब में आवास संबंधित खर्च तय होने के बाद जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त, चयनित हज यात्रियों ने पहले ही 1,52,300 की पहली किस्त जमा कर दी है। कुल मिलाकर यात्रा की रकम तीन किस्तों में जमा कराई जाएगी, ताकि यात्रियों के ऊपर आर्थिक बोझ कम रहे। इस वर्ष उत्तराखंड से कुल 1381 यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को समय पर किस्त जमा करनी होगी।​

भुगतान करने के लिए आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या हज सुविधा एप﻿ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिये भी किया जा सकता है। राज्य हज समिति ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपनी किस्त जमा कर दें ताकि हज यात्रा की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। भुगतान की पर्ची संभाल कर रखना अति आवश्यक है क्योंकि यह आगे की प्रक्रियाओं में आवश्यक होगी।​