'मोहम्मद दीपक' के नाम से मशहूर हुए जिम मालिक ने ठुकराया झारखंड के मंत्री का 2 लाख का इनाम, यह बोले

Gym owner Mohammad Deepak refuses Rs 2 lakh reward by Jharkhand Minister Irfan Ansari
संक्षेप:

Feb 06, 2026 12:28 am ISTSourabh Jain पीटीआई, कोटद्वार/रांची
उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के बचाव में बजरंग दल के सदस्यों से उलझने वाले 42 वर्षीय जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक इन दिनों लोगों के बीच छाए हुए हैं, और इसी बीच उन्होंने एकबार फिर लोगों का दिल जीतने वाला काम कर दिखाया है। दरअसल दीपक के व्यवहार से खुश होकर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें अपने वेतन से 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, हालांकि मोहम्मद दीपक ने इस राशि को लेने से इनकार कर दिया है। इसे ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि यह रकम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

कुमार ने बताया कि उन्हें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा घोषित 2 लाख रुपए के इनाम के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। उन्होंने कहा, '2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर मंत्री यह रकम किसी दिव्यांग व्यक्ति या किसी अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, तो यह सच में तारीफ के काबिल होगा।' इस दौरान दीपक ने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह नेगी और हरक सिंह रावत से मिले समर्थन के लिए उनका धन्यवाद दिया। हालांकि, राजनीतिक जुड़ाव के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है।

मोहम्मद दीपक 28 जनवरी को उस समय चर्चा में आ गए थे, जब कोटद्वार के पटेल मार्ग पर स्थित 'बाबा' नाम की एक कपड़ों की दुकान के बाहर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जमा हो गए थे और वे 70 वर्षीय दुकानदार वकील अहमद व उनके बेटे पर दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि 'बाबा' नाम स्थानीय हनुमान मंदिर से प्रभावित है और ऐसे में मुस्लिम होने की वजह से वो यह नाम नहीं रख सकते।

उस घटना को याद करते हुए दीपक कुमार ने पीटीआई से कहा कि 'वहां थोड़ी धक्का-मुक्की हो रही थी, इसी दौरान एक आदमी ने मेरा नाम पूछा तो मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा था कि मेरा नाम 'मोहम्मद दीपक' है।' दीपक ने आगे कहा कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना बढ़ जाएगा।

उन्होंने कहा, इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के कुछ सदस्य मेरे जिम के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए, वहीं दीपक कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली।

मुस्लिम दुकानदार का बचाव करते हुए कुमार का एक वीडियो बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ है, जिसने उन्हें ऑनलाइन सेलिब्रिटी बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने उनके इस काम की तारीफ करते हुए उन्हें देश का सच्चा नागरिक और हीरो बताया था। उधर इस घटना के बाद कोटद्वार में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

अधिकारियों ने बताया कि माहौल खराब होने से रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और एहतियात के तौर पर दीपक कुमार के जिम और अन्य संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सटे कौड़िया बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कोटद्वार में प्रवेश न कर सके और माहौल खराब न हो।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

