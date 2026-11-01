गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में कुलसचिव को जमीन पर गिराकर पीटा, 4 कर्मचारी गिरफ्तार; क्यों बिगड़े हालात
गुरुकुल कांगड़ी विश्विविद्यालय में बड़ा बवाल हो गया। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कुलसचिव को जमीन पर गिराकर पीटा। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामले में वायरल वीडियो के आधार पर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज, महामंत्री नरेंद्र मलिक, उमाशंकर और ओमवीर को गिरफ्तार किया है।
विश्वविद्यालय के कर्मचारी मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी यूनियन के बीच कई घंटे वार्ता चली। कई मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित करने पर सहमति जताई। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज और महामंत्री नरेंद्र मलिक के अनुसार देर रात कुलसचिव की ओर से उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इससे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई। आरोप है कि शनिवार सुबह कुलपति कार्यालय के बाहर कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार को कर्मियों ने जमीन पर गिराकर पीटा। कनखल थाना के एसएसआई अनुज कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।
कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार के साथ कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से मारपीट किए जाने की जानकारी मिली है। घटना के समय मै मौके पर मौजूद नहीं थीं। जानकारी जुटाई जा रही है। -प्रो. प्रतिभा लूथरा, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी समविवि
डीए को लेकर धरने के बाद बिगड़े हालात
गुरुकुल कांगड़ी विवि में कार्यवाहक कुलसचिव के साथ मारपीट की घटना के पीछे कर्मचारियों का लंबे समय से चल रहा आंदोलन भी एक वजह रहा। शिक्षकेत्तर कर्मचारी यूनियन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलाई से विश्वविद्यालय प्रशासन के चक्कर काट रही थी। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने 17 अक्तूबर से केंद्रीय कार्यालय परिसर में क्रमिक धरना शुरू कर दिया था। आंदोलन को सफाई मजदूर संघ ने भी समर्थन दिया था।
यूनियन की प्रमुख मांगों में शिक्षकों की तरह शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति, लंबित एमएसीपी का लाभ, पांच दिवसीय कार्यदिवस लागू करना, मनमाने तबादले वापस लेना और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पुरानी व्यवस्था बहाल करना शामिल था। इसके अलावा रिक्त पद भरने, स्टाफ वार्ड व्यवस्था लागू करने, स्थानांतरित कर्मचारियों को नियमानुसार भत्ते देने और जनवरी 2026 से लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की मांग भी उठाई गई थी। यूनियन ने 11 जुलाई को मांगपत्र और 15 अक्तूबर को आमसभा के बाद प्रशासन को चेतावनी दी थी। 13 अक्तूबर को भी वार्ता बेनतीजा रही थी।
घायल सत्यदेव को वीसी ले गईं अस्पताल
हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शनिवार को कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार के साथ मारपीट के बाद हंगामा हो गया। घटना के बाद कुलसचिव को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा अपनी गाड़ी से मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर गईं। मेडिकल जांच में चिकित्सकों को कुलसचिव के शरीर पर चोट और सूजन के निशान मिले है। वहीं कुलसचिव के परिजन अपने स्तर से उनका उपचार करा रहे है। शनिवार जिला अस्पताल के पीएमएस राजेश गुप्ता ने बताया कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को उनके परिजन मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर पहुंचे है। जांच में शरीर पर चोट और सूजन के निशान मिले हैं।
विश्वविद्यालय परिसर में दिनभर गर्म रहा माहौल
हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विवि के कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. सत्यदेव निगमालंकार की उम्र 63 वर्ष है। इस उम्र में उनके साथ हुई मारपीट की घटना ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि विवाद के दौरान कर्मचारियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा। विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार सामने आने से घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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