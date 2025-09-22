भारत-पाकिस्तान मैच के बीच उत्तराखंड में चली गोलियां, तीन राउंड फायरिंग से हड़कंप

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान मैच के बीच उत्तराखंड में गोलियां चलने का मामला सामने आया है। नई टिहरी में एक शख्स ने ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया।

IND vs PAK: एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में यह भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत है। मैच के दौरान सिर्फ दुबई नहीं, भारत में भी फैंस काफी रोमांचित और जश्न में दिखे। मैच के दौरान उत्तराखंड में अप्रत्याशित घटना हो गई। मैच के बीच एक शख्स ने गोलियां चला दी। इस घटना से अफरा-तफरी मच गई।

रविवार देर रात भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान नई टिहरी के ई ब्लॉक कलेक्ट्रेट क्षेत्र में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति ने तीन राउंड फायर कर सनसनी फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

तीन राउंड फायर पुलिस ने मौके से तीन खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फोरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि चली हुई एक गोली करीब 150 मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग की पानी की टंकी में जा घुसी। रातभर इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

सरकारी कर्मी पर शक पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घटना में किसी सरकारी कर्मी के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसपी और जांच टीम ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरा खुलासा किया जाएगा।