बेटी का जन्मदिन मनाने गए थे, गुजरात भीषण हादसे में उत्तराखंड के 3 सैन्य परिवार उजड़े; 7 की मौत
बेटी का जन्मदिन मनाने उत्तराखंड से कोटद्वार गए 3 सैन्य परिवार एक हादसे का शिकार हो गए। दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। इसमें तीन महीने की मासूम भी है।
आशीष बलोदी, कोटद्वार
गुजरात के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कोटद्वार निवासी सेना के दो जवानों समेत उनके परिवारों के सात सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। कच्छ पश्चिम पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे यह हादसा उस समय हुआ, जब परिवार कच्छ का रण घूमने के बाद भुज लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें तीन महीने की एक बच्ची भी शामिल है। दुर्घटना के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को निकालने में कई घंटे लग गए।
मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (उम्र 32) पुत्र जसपाल सिंह नेगी, सविता (उम्र 30) पत्नी सौरभ सिंह नेगी, शिविका (उम्र 3 माह) पुत्री सौरभ सिंह नेगी निवासी ध्रुव विहार, ध्रुवपुर कोटद्वार, रिंकी (उम्र 32) पत्नी नितिन गुंसाई, वमिका (उम्र 4 वर्ष ) पुत्री नितिन गुंसाई निवासी शाह चक्की के पास मोटाढाक, कोटद्वार, राजेश सिंह रावत(उम्र 35) और रक्षिता(उम्र 7 वर्ष)पुत्री राजेश रावत निवासी सिंभलचौड़, कोटद्वार के रूप में हुई है। कोटद्वार के कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि नायक सौरभ सिंह नेगी और नायक राजेश सिंह रावत सेकंड गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में उनकी बटालियन गुजरात के भुज में है। रिंकी के पति नितिन गुसाईं सेना में भुज में तैनात हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोकसंतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
हादसे ने तीन सैन्य परिवार को उजाड़ा
कोटद्वार के तीन सैन्य परिवारों को गुजरात हादसा ऐसा ज़ख्म दे गया, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती। शहर में जिसने भी इस दुखद खबर को सुना उसकी आंखों में आंसू तैर गए। पूरे कोटद्वार नगर में इस हादसे के बाद मातम छा गया है। हर कोई सैन्य परिवारों के लोगों की मौत पर दुखी महसूस कर रहा है।
शवों को लाने के लिए परिवार के लोग गुजरात रवाना
दरअसल, गुजरात के कच्छ में शनिवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे में गढ़वाल राइफल्स के नायक सौरभ सिंह नेगी, उनकी पत्नी सविता नेगी और मासूम बेटी शिविका की मौत हो गई। वहीं, सेकंड गढ़वाल राइफल्स में तैनात नायक राजेश सिंह रावत और उनकी बेटी रक्षिता ने भी जान गंवा दी। हादसे में नायक नितिन गुसाईं की पत्नी रिंकी गोसाईं और मासूम बेटी वामिका की भी मौत हो गई।
सैनिक सौरभ सिंह नेगी का परिवार कोटद्वार के लालपुर में गढ़वाली टंकी के पास रहता था। राजेश सिंह रावत का परिवार सिमलचौड़ और नितिन गुसाईं का परिवार मोटाढाक में रहता है। बताया जा रहा है कि सैनिक सौरभ के परिवार के लोग बेटी के जन्मदिन के मौके पर कोटद्वार से गुजरात गए थे। हादसे के बाद से ही तीनों परिवारों में कोहराम मचा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। गढ़वाल राइफल्स के ब्रिगेडियर विनोद नेगी से मिली जानकारी के अनुसार तीनों परिवार गुजरात के रण क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां से लौटते समय शनिवार रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच भुज-खावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेकरिया क्षेत्र के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रॉले से टकरा गई। इस हादसे में सैनिक परिवारों के लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए शवों को कोटद्वार लाया जा रहा है।
बेटी का जन्मदिन मनाने कोटद्वार से गए थे गुजरात
कोटद्वार। बताया जा रहा है कि सौरभ नेगी के परिवार के सदस्य बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोटद्वार से गुजरात गए थे। वहां तीनों परिवार गुजरात के रण क्षेत्र में घूमने पहुंचे थे। घूमने के बाद लौटते समय शनिवार रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच भुज-खावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वेकरिया क्षेत्र के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रॉले से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दो हिस्सों में बंट गई। कोतवाल प्रदीप नेगी ने ब
ताया कि नायक सौरभ सिंह नेगी और नायक राजेश सिंह रावत सेकंड गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में उनकी बटालियन गुजरात के भुज में तैनात है। हादसे के दिन नायक नितिन गुसाईं ड्यूटी पर थे और वह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि सभी सातों शवों का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। शवों को अंतिम संस्कार के लिए कोटद्वार लाया जा रहा है।
सेकंड गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे सौरभ- राजेश
नायक सौरभ सिंह नेगी और नायक राजेश सिंह रावत सेकंड गढ़वाल राइफल्स में सेवारत थे। इन दिनों उनकी बटालियन गुजरात के भुज में तैनात है।
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