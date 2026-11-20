जयमाला के बाद सात फेरों से पहले भागने लगा दूल्हा, बाराती भी दावत उड़ाकर खिसके
नैनीताल जिले के बिंदुखता गांव में शादी समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया, जब जयमाला के बाद दूल्हा सात फेरे लेने से मुकर गया। बवाल के बाद बाराती भी खिसकने लगे। पुलिस के सामने दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की करतूत बताई।
शादी की खुशियां थीं, घर मेहमानों से भरा था और दुल्हन सात फेरों के लिए तैयार बैठी थी। बारात का धूमधाम से स्वागत हुआ। जयमाला की रस्म भी पूरी हो गई और बारातियों ने जमकर दावत उड़ाई। शादी की बाकी रस्में भी हंसी-खुशी आगे बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे ही सात फेरों का वक्त आया, दूल्हे के तेवर अचानक बदल गए। उसने दुल्हन के साथ फेरे लेने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह मौके से भागने लगा। यह देखकर शादी समारोह में हंगामा मच गया। हालात बिगड़ते देख बाराती भी धीरे-धीरे वहां से खिसकने लगे। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दूल्हे को पकड़ लिया और उसे पुलिस चौकी पहुंचा दिया।
मामला नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती का विवाह कालाढूंगी क्षेत्र के एक युवक से तय हुआ था। दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तैयारियां चल रही थीं। बताया गया कि युवक और युवती के बीच पिछले करीब एक साल से मोबाइल पर बातचीत भी हो रही थी। इस दौरान दोनों एक-दूसरे को जानने-समझने लगे थे।
दहेज में कार मांग रहा था युवक
हालांकि, युवती पक्ष का आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक कई बार दहेज में कार देने की मांग कर चुका था। परिवार ने शुरुआत में उसकी इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शादी तय होने के बाद सब कुछ सामान्य तरीके से संपन्न हो जाएगा। गुरुवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक युवक बारात लेकर युवती के घर पहुंचा। घर में शादी की रस्में शुरू हुईं। बारातियों का स्वागत किया गया और जयमाला के बाद दावत का दौर भी चला। इसके बाद जब विवाह की सबसे अहम रस्म यानी सात फेरों की तैयारी होने लगी तो दूल्हे ने अचानक शादी करने से मना कर दिया।
बताया गया कि दूल्हे ने युवती पर इधर-उधर देखने का आरोप लगाया और इसी बात को शादी से इनकार करने की वजह बताया। उसने यहां तक कह दिया कि अगर उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया तो इसकी जिम्मेदारी लड़की पक्ष की होगी। दूल्हे के इस रुख से दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।
कुछ ही देर में शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। इस बीच दूल्हा मौके से भागने की कोशिश करने लगा। हंगामा बढ़ता देख बाराती भी वहां से निकलने लगे। ग्रामीणों ने दूल्हे को पकड़ लिया और पुलिस चौकी ले गए। युवती पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने ऐन वक्त पर शादी तोड़ दी।
प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि दूल्हे को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिनेशपुर में नाबालिग का विवाह रोका, दूल्हा गिरफ्तार
एक अन्य घटना उधमसिंह नगर जिले के गांव बुकसौरा में नाबालिग के विवाह की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुकसौरा में नाबालिग का विवाह कराया जा रहा है। जिसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। इसके बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उस समय समारोह में बाराती और घराती दावत का आनंद ले रहे थे। दूल्हा सिर पर सेहरा सजाकर मंडप में विवाह की रस्मों में शामिल होने की तैयारी कर रहा था।
पुलिस को मौके पर देखकर विवाह समारोह में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। जब नाबालिग के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की तो उसमे उम्र 16 वर्ष मिली। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि गांव के दूल्हे भूपाल विश्वास पुत्र समीर विश्वास और उसके परिजनों को हिरासत में लिया। केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन