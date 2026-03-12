Hindustan Hindi News
हरी टोपी वाला विकास नहीं समझेगा, जिहादियों के खूनी पंजों से उत्तराखंड को बचायाः CM पुष्कर धामी

Mar 12, 2026 08:06 am ISTGaurav Kala गैरसैंण
बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की चार साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों में तुष्टिकरण की पट्टी और सिर पर हरी टोपी हो, उसे विकास समझ नहीं आएगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने लैंड जिहादियों के खूनी पंजों से सरकारी जमीन बचाई है। हम देवभूमि की भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देंगे। जिसकी आंख में तुष्टिकरण की पट्टी और सिर पर हरे रंग की टोपी हो उन्हें विकास समझ नहीं आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई नस्लभेदी घटना नहीं हुई। विपक्ष राजनीतिक विरोध करते करते राज्य के विरोध पर न उतर आए। इससे राज्य की छवि को खराब किया जा रहा है। धामी ने कहा कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट ने नकल के मामले को पेपर लीक बताया। इन लोगों को तीस हजार पारदर्शी भर्ती रास नहीं आ रही है।

सीएम धामी ने चार साल की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले चार सालों में तेजी से विकास किया और कई क्षेत्रों में उत्तराखंड आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में पिछले चार सालों में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। कहा कि नीति आयोग ने सतत विकास इंडेक्स में राज्य को पहली रैंक दी गई है। विपक्ष को भी इस पर गर्व करना चाहिए।

धामी ने हर आरोप का दिया जवाब

मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। आज खनन के साथ ही हर क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के समय खनन का पैसा माफिया के जेब में जाता था। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार हुआ है। कांग्रेस सरकार एक मात्र शराब नीति ला पाई और पूरे राज्य में डेनिस के चर्चे हुए। जबसे राज्य में भाजपा की सरकार आई, पिछले नौ साल में राज्य में अनेक काम हुए हैं जो धरातल पर उतरे हैं।

काजी जी के सवालों का भी देंगे जवाब

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैने सदन में कही गई बातें सुनी हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को संबोधित करते हुए कहा कि काजी जी चिंता मत करो सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।

राहुल की मोहम्मद दीपक से मुलाकात पर उठाए सवाल

कोटद्वार की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने आज तक राज्य के किसी युवा से मुलाकात नहीं की। यहां के लोग सेना में हैं कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। लेकिन जैसे ही एक युवक ने अपने नाम के आगे विशेष शब्द जोड़ा उन्होंने उसे गले लगा लिया। धामी ने कहा कि कोटद्वार में दंगा कराने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेगी।

गैरसैंण में विधासनभा सत्र कि संख्या बढ़ाई जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गैरसैंण में पहले कि तुलना में ज्यादा सत्र आयोजित किए और भविष्य में गैरसैण में सत्र बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में शनिवार तक भी सदन में कार्यवाही चलाई जा सकती है। हम रविवार को भी यहीं रहने वाले हैं। गैरसैंण में बद्री गाय का बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। शासन परिणामों को साकार करने का काम कर रहा है।

2027 में राज्य में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी कांग्रेस

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और 2027 में उत्तराखंड से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सीएम ने कहा कि विपक्ष का आचरण संविधान के मुताबिक नहीं रहा। कानून व्यवस्था से लेकर कई मुद्दों पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। सीएम ने कहा कि हमें यह सोचने की भी जरूरत है कि समाज किस दिशा में जा रहा है।

