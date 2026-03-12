हरी टोपी वाला विकास नहीं समझेगा, जिहादियों के खूनी पंजों से उत्तराखंड को बचायाः CM पुष्कर धामी
बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की चार साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों में तुष्टिकरण की पट्टी और सिर पर हरी टोपी हो, उसे विकास समझ नहीं आएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने लैंड जिहादियों के खूनी पंजों से सरकारी जमीन बचाई है। हम देवभूमि की भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देंगे। जिसकी आंख में तुष्टिकरण की पट्टी और सिर पर हरे रंग की टोपी हो उन्हें विकास समझ नहीं आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई नस्लभेदी घटना नहीं हुई। विपक्ष राजनीतिक विरोध करते करते राज्य के विरोध पर न उतर आए। इससे राज्य की छवि को खराब किया जा रहा है। धामी ने कहा कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट ने नकल के मामले को पेपर लीक बताया। इन लोगों को तीस हजार पारदर्शी भर्ती रास नहीं आ रही है।
सीएम धामी ने चार साल की उपलब्धियां गिनाईं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले चार सालों में तेजी से विकास किया और कई क्षेत्रों में उत्तराखंड आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में पिछले चार सालों में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। कहा कि नीति आयोग ने सतत विकास इंडेक्स में राज्य को पहली रैंक दी गई है। विपक्ष को भी इस पर गर्व करना चाहिए।
धामी ने हर आरोप का दिया जवाब
मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। आज खनन के साथ ही हर क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के समय खनन का पैसा माफिया के जेब में जाता था। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार हुआ है। कांग्रेस सरकार एक मात्र शराब नीति ला पाई और पूरे राज्य में डेनिस के चर्चे हुए। जबसे राज्य में भाजपा की सरकार आई, पिछले नौ साल में राज्य में अनेक काम हुए हैं जो धरातल पर उतरे हैं।
काजी जी के सवालों का भी देंगे जवाब
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैने सदन में कही गई बातें सुनी हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को संबोधित करते हुए कहा कि काजी जी चिंता मत करो सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।
राहुल की मोहम्मद दीपक से मुलाकात पर उठाए सवाल
कोटद्वार की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने आज तक राज्य के किसी युवा से मुलाकात नहीं की। यहां के लोग सेना में हैं कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। लेकिन जैसे ही एक युवक ने अपने नाम के आगे विशेष शब्द जोड़ा उन्होंने उसे गले लगा लिया। धामी ने कहा कि कोटद्वार में दंगा कराने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेगी।
गैरसैंण में विधासनभा सत्र कि संख्या बढ़ाई जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गैरसैंण में पहले कि तुलना में ज्यादा सत्र आयोजित किए और भविष्य में गैरसैण में सत्र बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में शनिवार तक भी सदन में कार्यवाही चलाई जा सकती है। हम रविवार को भी यहीं रहने वाले हैं। गैरसैंण में बद्री गाय का बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। शासन परिणामों को साकार करने का काम कर रहा है।
2027 में राज्य में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी कांग्रेस
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और 2027 में उत्तराखंड से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सीएम ने कहा कि विपक्ष का आचरण संविधान के मुताबिक नहीं रहा। कानून व्यवस्था से लेकर कई मुद्दों पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। सीएम ने कहा कि हमें यह सोचने की भी जरूरत है कि समाज किस दिशा में जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।