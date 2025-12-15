1971 की जंग लड़ चुके दादा, अब पोती वायुसेना में अफसर, चार पीढ़ी से देशसेवा में यह परिवार
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की प्रियंका वायुसेना में अफसर बनी हैं। उनके दादा ने 1971 की लड़ाई लड़ी। परदादा और पिता-चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। प्रियंका अपने परिवार में चौथी पीढ़ी की अफसर हैं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की प्रियंका अपने परिवार में चौथी पीढ़ी की अफसर बनी हैं। देवलथल क्षेत्र के लोहाघाट की रहने वाली बेटी अपने दादा-परदादा और पिता के पदचिन्हों पर चल वायुसेना में अफसर बन गई है। प्रियंका के दादा 1971 की जंग लड़ चुके हैं। प्रियंका के वायुसेना में अफसर बनने के बाद परिवार और उनके गांव में खुशी की लहर है।
प्रियंका अपने परिवार की लगातार चौथीं पीढ़ी की सदस्य होगी जो अब देशसेवा करेगी। सोमवार को लोहाकोट की प्रियंका ने खास बातचीत में बताया कि वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्हें ऑल इंडिया में 27वां स्थान हासिल हुआ है। अब वह चार वर्ष तक एयरफोर्स अकादमी डुंडीगल हैदराबाद में प्रशिक्षण लेंगी।
देश सेवा में चौथी पीढ़ी भी जुड़ी
प्रियंका ने बताया कि परदादा हरक सिंह कन्याल, दादा दरबान सिंह कन्याल भी सेना में रहकर भारत माता की सेवा कर चुके हैं। बताया कि सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए दादा ने देश के लिए वर्ष 1971 का युद्ध भी लड़ा। पिता किशन सिंह कन्याल सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। चाचा पुष्कर सिंह कन्याल सेना से सेवानिवृत्त हैं।
प्रियंका ने बताया कि परिजनों को सेना की वर्दी में देख उन्होंने भी देशसेवा करने की ठानी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से डिग्री हासिल करने के बाद वायुसेना की परीक्षा की तैयारी में जुट गई। प्रियंका के अफसर बनने की सूचना से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।
