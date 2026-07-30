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छह महीने से सह रही हूं, अब और नहीं सहा जाता; देहरादून में शादी के 8 महीने बाद टीचर ने वीडियो बना दी जान

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, उत्तराखंड
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पुलिस को दी गई शिकायत में मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था और उसके पति व ससुराल वाले उसे बदनसीब और मनहूस कहते हुए मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे।

Woman Dies By Suicide In Dehradun, Records Video before suicide
उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी, मुझे मनहूस कहते हैं; उत्तराखंड में ससुराल से परेशान सरकारी शिक्षिका ने दी जान

उत्तराखंड के देहरादून शहर से एक नवविवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल की शिक्षिका को शादी के बाद ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया गया कि परेशान होकर उसने 8 महीनों बाद ही उसने फांसी लगा ली। इस कदम को उठाने से पहले उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि शादी के बाद वहां हुई कुछ चीजों के लिए ससुराल वाले उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे और मनहूस कहकर परेशान कर रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने महिला के पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस आत्मघाती कदम को उठाने वाली शिक्षिका की पहचान सृष्टि कंधारी के रूप में हुई है, जिनकी शादी पिछले साल नवंबर में देहरादून शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर डोईवाला इलाके में रहने वाले सरकारी कर्मचारी सौरभ रतूड़ी से हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के रूप में तैनात हैं।

90 सेकंड के वीडियो में पहले 35 सेकंड कुछ नहीं कहा

पुलिस ने बताया कि फांसी लगाने से पहले रिकॉर्ड किए गए 90 सेकंड के वीडियो में सृष्टि रोती और अपने चेहरे से आंसू पोंछती हुई दिख रहीं हैं। इस दौरान रिकॉर्डिंग शुरू करने के 35 सेकंड तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन इसके बाद वह अपना दर्द बताती हैं।

सृष्टि ने कहा- सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं

सुसाइड से पहले बनाए इस वीडियो में सृष्टि ने रोते हुए कहा, 'सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं', आगे उसने कहा, 'सब कुछ कितना अजीब हो गया है। मैं छह महीने से यह सब सह रही हूं... लेकिन अब और नहीं सह सकती।' वीडियो के अंत में उसने कहा, 'उनकी (ससुराल वालों की) सोच कभी नहीं बदल सकती। शादी के बाद हुई चीजों के लिए वे मुझे ही दोषी ठहराते रहते हैं और मनहूस-मनहूस कहते हैं।'

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सृष्टि के पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि सृष्टि ने बुधवार को आत्महत्या की थी और इस घटना को लेकर उनकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। FIR में सृष्टि के पति सौरभ, सास प्रवीणा और ननद चारू का नाम शामिल है। पुलिस को दी गई शिकायत में कंधारी की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था और उसके पति व ससुराल वाले उसे बदनसीब और मनहूस कहते हुए भी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे।

पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया

मामले की जानकारी देते हुए डोईवाला की सर्कल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि दहेज के कारण मौत से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम किया गया है। वर्मा ने कहा, 'हमें सूचना मिली कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस और FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।'

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'महिला के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। सृष्टि की शादी आठ महीने पहले हुई थी। वह महिला सरकारी शिक्षिका थी और उसका पति भी सरकारी विभाग में काम करता है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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