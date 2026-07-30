छह महीने से सह रही हूं, अब और नहीं सहा जाता; देहरादून में शादी के 8 महीने बाद टीचर ने वीडियो बना दी जान
पुलिस को दी गई शिकायत में मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था और उसके पति व ससुराल वाले उसे बदनसीब और मनहूस कहते हुए मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे।
उत्तराखंड के देहरादून शहर से एक नवविवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल की शिक्षिका को शादी के बाद ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया गया कि परेशान होकर उसने 8 महीनों बाद ही उसने फांसी लगा ली। इस कदम को उठाने से पहले उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि शादी के बाद वहां हुई कुछ चीजों के लिए ससुराल वाले उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे और मनहूस कहकर परेशान कर रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने महिला के पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस आत्मघाती कदम को उठाने वाली शिक्षिका की पहचान सृष्टि कंधारी के रूप में हुई है, जिनकी शादी पिछले साल नवंबर में देहरादून शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर डोईवाला इलाके में रहने वाले सरकारी कर्मचारी सौरभ रतूड़ी से हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के रूप में तैनात हैं।
90 सेकंड के वीडियो में पहले 35 सेकंड कुछ नहीं कहा
पुलिस ने बताया कि फांसी लगाने से पहले रिकॉर्ड किए गए 90 सेकंड के वीडियो में सृष्टि रोती और अपने चेहरे से आंसू पोंछती हुई दिख रहीं हैं। इस दौरान रिकॉर्डिंग शुरू करने के 35 सेकंड तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन इसके बाद वह अपना दर्द बताती हैं।
सृष्टि ने कहा- सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं
सुसाइड से पहले बनाए इस वीडियो में सृष्टि ने रोते हुए कहा, 'सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं', आगे उसने कहा, 'सब कुछ कितना अजीब हो गया है। मैं छह महीने से यह सब सह रही हूं... लेकिन अब और नहीं सह सकती।' वीडियो के अंत में उसने कहा, 'उनकी (ससुराल वालों की) सोच कभी नहीं बदल सकती। शादी के बाद हुई चीजों के लिए वे मुझे ही दोषी ठहराते रहते हैं और मनहूस-मनहूस कहते हैं।'
सृष्टि के पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि सृष्टि ने बुधवार को आत्महत्या की थी और इस घटना को लेकर उनकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। FIR में सृष्टि के पति सौरभ, सास प्रवीणा और ननद चारू का नाम शामिल है। पुलिस को दी गई शिकायत में कंधारी की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था और उसके पति व ससुराल वाले उसे बदनसीब और मनहूस कहते हुए भी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे।
पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया
मामले की जानकारी देते हुए डोईवाला की सर्कल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि दहेज के कारण मौत से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम किया गया है। वर्मा ने कहा, 'हमें सूचना मिली कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस और FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।'
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'महिला के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। सृष्टि की शादी आठ महीने पहले हुई थी। वह महिला सरकारी शिक्षिका थी और उसका पति भी सरकारी विभाग में काम करता है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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