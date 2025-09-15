चारधाम और आदि कैलास यात्रा होगी आसान, सरकार ला रही खास स्कीम; नोट कर लें डेट

सरकार चार धाम और आदि कैलास यात्रा के लिए खास सेवा ला रही है। इस नवरात्र से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी टेंपो ट्रैवलर सेवा शुरू कर रहा है।

अगर आप चारधाम और आदि कैलास यात्रा नहीं कर पाए हैं या करना चाहते हैं तो चिंता की बात नहीं! सरकार की खास स्कीम में आपका सफर आसान और आरामदायक होने वाला है। नवरात्र से चारधाम और आदि कैलास की यात्रा के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी टेंपो ट्रैवलर सेवा को चार्टर्ड बुकिंग के तहत धार्मिक स्थलों से जोड़ा जा रहा है।

निगम का दावा है कि इस नई पहल से न सिर्फ यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा, बल्कि सेवा भी लाभकारी बन सकेगी।

चारधाम और आदि कैलास यात्रा अब निगम ने समूह यात्रियों, धार्मिक यात्राओं पर फोकस किया है। ट्रैवलरों को चारधाम, आदि कैलास, मुनस्यारी और जागेश्वर जैसे मार्गों पर चार्टर्ड बुकिंग में भेजा जाएगा। काठगोदाम डिपो के एआरएम गणेश पंत के अनुसार ट्रायल के तौर पर हल्द्वानी-देहरादून मार्ग पर करीब 23 हजार रुपये में दो दिन की बुकिंग की गई थी, जो सफल रही।

नवरात्र से यह सेवा सभी धार्मिक रूटों पर उपलब्ध होगी। निगम को उम्मीद है कि यह रणनीति टेंपो ट्रैवलर सेवा को रफ्तार देगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

ऐसे तय होगा किराया किराया प्रतिदिन ₹7,500 दूरी के आधार पर मैदानी क्षेत्र 280 किमी, पर्वतीय क्षेत्र 175 किमी और मिश्रित क्षेत्र 225 किमी मान्य होगी। इसके अलावा डीजल, टोल और पार्किंग जैसे अतिरिक्त खर्च शामिल होंगे और चालक को रात्रि विश्राम के लिए ₹500 प्रतिदिन भी देने होंगे।