Government Teacher arrest in govt schemes like Sukanya Samriddhi Scam of 150 Crore 15000 People Defrauded सुकन्या समृद्धि के नाम पर 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक धरा, 15000 लोगों को ठगा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Government Teacher arrest in govt schemes like Sukanya Samriddhi Scam of 150 Crore 15000 People Defrauded

सुकन्या समृद्धि के नाम पर 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक धरा, 15000 लोगों को ठगा

देहरादून में तीन साल तक फर्जी दफ्तर की आड़ में 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। उसने अपनी पत्नी और परिवार के नाम पर तीन कंपनियां खोली थी।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:33 AM
share Share
Follow Us on
सुकन्या समृद्धि के नाम पर 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक धरा, 15000 लोगों को ठगा

देहरादून में तीन साल तक 15000 लोगों को सुकन्या समृद्धि समेत कई सरकारी योजनाओं के नाम पर 47 करोड़ से अधिक की रकम हड़पने वाला शिक्षक आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर दून समृद्धि निधि लिमिटेड (सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन) नाम से चिटफंड कंपनी खोल रखी थी। आरोपी पर कम से कम 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने का आरोप है। उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है।

पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी जगमोहन सिंह चौहान उम्र 55 मूलनिवासी सटेन गजा थाना नरेंद्रनगर जिला टिहरी, हाल निवासी ई-ब्लॉक सरस्वती विहार, नेहरू कॉलोनी दून को दबोचा है। ठगी में शामिल अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। लोग उसके सम्मानित पद की आड़ में झांसे में आए और फंसते चले गए।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के मदरसों में फर्जीवाड़ा, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के नाम पर बड़ा खेल

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस कंपनी के खिलाफ लोगों की निवेश की रकम पर रिटर्न नहीं देने की शिकायत बीते कई महीनों से मिली। इस दौरान पता लगा कि वर्ष 2022 से संस्कार एन्कलेव, दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित कंपनी कार्यालय खुला। वहां फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान ने लोगों को आरडी, एफडी और डीडीएस खाते खुलवाने का कार्यालय खोला।

बच्चे कर रहे डॉक्टरी की पढ़ाई

लोगों ने एसएसपी को बताया कि आरोपी के दो बच्चे हैं, जो उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पीड़ित लोगों से कहा था कि उनका कुमाऊं में रियल एस्टेट कारोबार है। वहां फ्लैट बनाए जा रहे हैं। आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर जमा हो रही रकम में कुछ रकम वहां निवेश की गई है

Crime News Uttarakhand News Dehradun अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।