सुकन्या समृद्धि के नाम पर 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक धरा, 15000 लोगों को ठगा

देहरादून में तीन साल तक फर्जी दफ्तर की आड़ में 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने वाला सरकारी शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। उसने अपनी पत्नी और परिवार के नाम पर तीन कंपनियां खोली थी।

देहरादून में तीन साल तक 15000 लोगों को सुकन्या समृद्धि समेत कई सरकारी योजनाओं के नाम पर 47 करोड़ से अधिक की रकम हड़पने वाला शिक्षक आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर दून समृद्धि निधि लिमिटेड (सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन) नाम से चिटफंड कंपनी खोल रखी थी। आरोपी पर कम से कम 150 करोड़ की हेरा-फेरी करने का आरोप है। उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है।

पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी जगमोहन सिंह चौहान उम्र 55 मूलनिवासी सटेन गजा थाना नरेंद्रनगर जिला टिहरी, हाल निवासी ई-ब्लॉक सरस्वती विहार, नेहरू कॉलोनी दून को दबोचा है। ठगी में शामिल अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। लोग उसके सम्मानित पद की आड़ में झांसे में आए और फंसते चले गए।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस कंपनी के खिलाफ लोगों की निवेश की रकम पर रिटर्न नहीं देने की शिकायत बीते कई महीनों से मिली। इस दौरान पता लगा कि वर्ष 2022 से संस्कार एन्कलेव, दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित कंपनी कार्यालय खुला। वहां फाउंडर मेंबर जगमोहन सिंह चौहान ने लोगों को आरडी, एफडी और डीडीएस खाते खुलवाने का कार्यालय खोला।