पहले संबंध बनाओ फिर सैलरी… सरकारी स्कूल की शिक्षिका को नेता कर रहा था ब्लैकमेल

Government School Teacher Alleges Leader Blackmailed Sexual Favors name of Salary
उत्तराखंड के नई टिहरी में सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने शिक्षक नेता पर ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया है। महिला को चार महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। जिस पर उसने नेता से मदद मांगी थी।

Jan 19, 2026 09:01 am ISTGaurav Kala नई टिहरी
उत्तराखंड के नई टिहरी में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां जाखणीधार ब्लॉक की शिक्षिका ने एक शिक्षक नेता पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। शिक्षिका की तहरीर पर नई टिहरी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि वह चार महीनों से अटकी सैलरी के लिए सेक्सुअल फेवर मांग रहा था।

ब्लॉक के एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका ने प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रोशन लाल पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिक्षिका का आरोप है कि बीते चार माह से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह आर्थिक रूप से परेशान हैं। इस संबंध में कई बार बीईओ दफ्तर जाने पर भी समस्या हल नहीं हुई। समायोजन के नाम पर उन्हें दूरस्थ स्कूल भेज दिया गया,जहां सिर्फ दो छात्र हैं। बाद में किसी तरह वापस पुराने स्कूल में तैनाती मिली।

मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजी

पीड़िता ने बताया कि वेतन के संबंध में उन्होंने रोशन लाल से मदद मांगी तो संबंध बनाने की मांग की गई। उनके मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजी गईं। इसकी भनक लगने पर शनिवार शाम शिक्षिका के परिजनों ने नगर क्षेत्र में हंगामा करते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया।

उधर, रोशन लाल का कहना है कि उन्होंने शिक्षिका को मकान बनवाने के लिए 80 हजार रुपये दिए थे। अब जब रकम वापस मांगी तो शिक्षिका उन पर अनर्गल आरोप लगा रही है। वेतन को लेकर भी बीईओ कार्यालय में बात की। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी एश्वर्य पाल ने बताया कि शिक्षिका की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

