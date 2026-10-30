उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, पुलिस, आबकारी समेत कई विभागों में बंपर भर्तियां; पूरी डिटेल
Uttarakhand Government Jobs: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका है। धामी सरकार ने पुलिस, आबकारी समेत कई विभागों में बंपर भर्तियों के लिए हरी झंडी दी है।
Uttarakhand Government Jobs: पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस, आबकारी, वन विभाग समेत कई विभागों में 1800 से ज्यादों पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इनकी भर्ती अधियाचन यूकेएसएसएससी को भेज दिए गए हैं।
पुलिस विभाग में 1529 पदों पर भर्तियां
पुलिस, अग्निशमन और कारागार विभाग में 1,529 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। पुलिस और अग्निशमन विभाग में 1,385 पदों पर चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इनमें आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 464, महिला के 238, पीएसी और आईआरबी पुरुष के 284 तथा फायरमैन पुरुष व महिला के 201 पदों समेत कुल 1,187 आरक्षी श्रेणी के पद शामिल हैं।
उप निरीक्षक व समकक्ष स्तर के 198 पदों का भी अधियाचन भेजा है। इसमें एसआई पुलिस के 93, एसआई अभिसूचना के 19, प्लाटून कमांडर पीएसी, आईआरबी के 81 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पद शामिल हैं। कारागार प्रशासन में पुरुष बंदीरक्षक के 117 और महिला बंदीरक्षक के 27 पदों पर भर्ती होगी। आबकारी विभाग में दो उपनिरीक्षक और 50 सिपाही तथा वन विभाग में वन आरक्षी के 171 पदों पर भर्ती का अधियाचन भी भेज दिया गया है।
सीएम धामी ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
केंद्र के समान बढ़ा हुआ डीए मांगा
देहरादून। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेज राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ डीए देने की मांग की। संगठन ने दिवाली से पहले बोनस घोषित कर एरियर समेत भुगतान की भी अपील की। संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट, अध्यक्ष सोहन सिंह रावत और महामंत्री अशोकराज उनियाल ने समय पर आदेश जारी करने की मांग की।
नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करे सरकार
देहरादून। एलटी भर्ती परीक्षा-2024 के 585 चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दो महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मिल कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। अदालत के तीन जून 2026 के आदेश के बाद आयोग ने 20 अगस्त को संशोधित परिणाम जारी किया था। धस्माना ने शीघ्र सत्यापन और नियुक्ति की मांग की है।
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