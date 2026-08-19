दो पत्नियों के चक्कर में फंसी सरकारी नौकरी, बच्चों का पेट भरने करनी पड़ रही मजदूरी; कोर्ट पहुंचा मामला
उत्तराखंड के रामनगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद नौकरी पर हक के लिए दो पत्नियां सामने आ गईं। मामला कोर्ट पहुंच गया है।
राजू वर्मा, रामनगर
उत्तराखंड के रामनगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वन निगम में तैनात कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को मिलने वाली मृतक आश्रित नौकरी दो पत्नियों के चक्कर में फंस गई है। ईपीएफ, ईएल समेत मिलने वाली धनराशि भी अड़ंगा लग गया है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। व्यक्ति की पत्नी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उसे लकड़ियां बेचकर अपने चार बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है।
पति की मौत के बाद दूसरी पत्नी नौकरी के लिए वन निगम अफसरों से मिली तो भनक लगते ही पहली भी विभागीय दफ्तर पहुंच गई। विभाग स्तर पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर दोनों ने पति की सरकारी नौकरी के लिए कोर्ट का सहारा ले लिया है। ईपीएफ, ईएल समेत मिलने वाली धनराशि भी अड़ंगा लग गया है।
मामला क्या है
वन निगम कालाढूंगी में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी की 2024 को मौत हो गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कर्मी की दो पत्नियां है। दूसरी पत्नी के साथ वह खुद कालाढूंगी में रहकर नौकरी कर रहे थे। पहली विवाद के बाद हल्द्वानी में रह रही है। कालाढूंगी में रहने वाली पत्नी से मृतक की तीन बेटियां और एक बेटा है। हल्द्वानी की महिला से एक बेटी है। पति की मौत के बाद दूसरी पत्नी ने नौकरी के लिए विभाग में अपने प्रपत्र जमा करवाए, विभागीय प्रक्रिया शुरू ही हो रही थी कि पहली ने भी नौकरी के लिए दावा पेश कर दिया। इससे विभागीय अधिकारी असमंजस्य में आ गए। दोनों पत्नियों का मामला परिवार न्यायालय में चला। वहां से भी निपटारा न होने पर दोनों जिला कोर्ट पहुंची। जहां दोनों ने ही प्रपत्र प्रस्तुत किए। जिससे नौकरी करीब डेढ़ साल से फंसी है। इतना ही नहीं, मिलने वाली इपीएफ, ईएल आदि धनराशि भी नहीं मिलने से परिवार के लोग परेशान हैं।
लकड़ियां बेचकर बच्चों को पाल रही महिला
मृतक की एक पत्नी की दयनीय स्थिति हो गई है। बताया कि तीन बेटियां और एक बेटे की स्कूल फीस व भरण पोषण के लिए महिला को जंगल में लकड़ियां बीनना पड़ रही है। बताया कि रोज दो से तीन सौ रुपये की लकड़ियां बेच कर घर का खर्चा उठा रही है। महिला ने रामनगर वन निगम के डीएसएम मुदित आर्या से मिलकर नौकरी दिलाने की मांग की है।
एक पत्नी ले रही भरण पोषण की धनराशि
वन निगम रामनगर के डीएसएम मुदित आर्या के अनुसार आपसी विवाद के बाद कर्मचारी की हल्द्वानी निवासी पत्नी अलग हो गई थी। इस बीच कर्मी अल्मोड़ा से शादी कर दूसरी पत्नी को कालाढूंगी ले आया। इसका पता चलते ही पहली पत्नी ने कोर्ट में भरण भोषण का मामला दायर कर दिया। कोर्ट के आदेश पर कर्मी के वेतन से निगम भरण भोषण की धनराशि महिला को देता आ रहा था।
क्या कहते हैं अधिकारी
वन निगम रामनगर के डीएसएम मुदित आर्या का कहना है कि कालाढूंगी निगम कर्मी की दिसंबर 2024 में मौत के बाद दो महिलाओं ने खुद को उसकी पत्नी बताकर नौकरी का दावा ठोका है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। निगम विधिक राय के आधार पर कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई करेगा।
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