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सरकार का हीटवेव ऐक्शन प्लान, सभी स्कूलों में बजेगी वाटर बेल; कई अहम निर्देश

Apr 16, 2026 08:15 am ISTGaurav Kala देहरादून
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हीटवेव को लेकर उत्तराखंड में सरकार का ऐक्शन प्लान तैयार है। सभी स्कूलों में वाटर बेल बजेगी। स्कूलों को कई अहम निर्देश दिए गए हैं। जानें वाटर बेल नियम कैसे काम करेगा।

सरकार का हीटवेव ऐक्शन प्लान, सभी स्कूलों में बजेगी वाटर बेल; कई अहम निर्देश

गर्मियों के दौरान संभावित हीटवेव के मद्देनजर उत्तराखंड में सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्कूलों में वॉटर बेल सिस्टम शुरू करने के साथ हर जिले का हीटवेव एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बच्चों को मौसम के अनुसार निश्चित समय अंतराल में पानी पीने का अलग टाइम दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों को कक्षाओं में हवा की पर्याप्त उपलब्धता समेत कई अहम निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में हीटवे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग को प्रत्येक स्कूल में वॉटर बेल यानि पानी की घंटी की बजाने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। इससे बच्चे एक निश्चित अंतराल में पानी पीकर शरीर में पानी की कमी से बच सकेंगे। मुख्य सचिव ने मौसम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों को टाइम टेबल भी संशोधित करने को कहा और स्कूल कक्षाओं में हवा की पर्याप्त उपलब्धता, ओआरएस व जरूरी दवाओं का इंतजाम रखने के निर्देश दिए।

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बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सीसीएफ सुशांत कुमार पटनायक, डॉ. पराग मधुकर धकाते, सी. रविशंकर, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने हीटवेव के दौरान श्रमिकों एवं खुले में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। कहा कि उनके काम के समय में जरूरत के अनुसार बदलाव भी किया जाए। विशेषकर दोपहर के समय भारी कार्य से बचा जाए।

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अहम निर्देश

भीषण गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए सरकार ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। राज्य के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने को कहा गया है, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। इसके साथ ही हर जिले में संवेदनशील हॉटस्पॉट चिन्हित कर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और 24×7 कंट्रोल रूम संचालित करने पर जोर दिया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। जल संकट वाले इलाकों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त और प्रभावी इंतजाम करने को भी कहा गया है।

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स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार ने सख्त तैयारी के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हीट वेव प्रबंधन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने को कहा गया है। वहीं, गर्मियों में बढ़ती बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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