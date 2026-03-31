चारधाम यात्रा से पहले सरकार की मुश्किलें, बदरी-केदार में एटीसी के लिए नहीं मिल रही जमीन
सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार को झटका लगा है। 19 अप्रैल से कपाट खुलने जा रहे हैं और अभी तक बदरी-केदार में स्थायी एटीसी के लिए जमीन नहीं मिल पाई है।
आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को जमीन की कमी के कारण थोड़ा धक्का लगा है। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) प्रणाली स्थापित करने के लिए अभी तक उपयुक्त भूमि का चयन नहीं हो पाया है। पिछले साल दो हेली हादसों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
ऐसे में शासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल प्री-फेब स्ट्रक्चर के माध्यम से अस्थायी एटीसी व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष केदारनाथ और उत्तरकाशी में हुए दो भीषण हेलीकॉप्टर हादसों में 13 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं के बाद ही शासन ने संवेदनशील उड़ान क्षेत्रों में एटीसी प्रणाली अनिवार्य करने की कवायद शुरू की थी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम पल-पल बदलता है।
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि दोनों धामों में अस्थायी तौर पर एटीसी प्रणाली शुरू कर दी जाएगी। भूमि मिलने और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वहां स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।
यात्रा से पहले शुरू हो जाएंगे अस्थायी एटीसी
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ और बदरीनाथ में अस्थायी एटीसी शुरू कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब और गंगोत्री जैसे क्षेत्रों में भी भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में अभी 12 हेलीपोर्ट और 118 हेलीपैड हैं।
केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज जारी होगा किराया
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। मंगलवार को हेली सेवाओं का किराया जारी किया जा सकता है। इसके बाद टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी। गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा के नौ हेलिपैड से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। सीईओ यूकाडा डा. आशीष चौहान ने बताया कि हेली कंपनियों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है। शीघ्र कंपनियों को अलग-अलग हेलिपैड से हेली उड़ानों की जिम्मेदारी मिलेगी। टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। कंपनियों को चयन, किराया निर्धारित के बाद ही बुकिंग स्लॉट की तिथि तय करेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।