सरकारी डॉक्टर की हरकत से भड़की महिला, बच्चे का इलाज करने पहुंची थीं अस्पताल; वीडियो वायरल

संक्षेप: हल्द्वानी के बेस अस्पताल में महिला अपने बीमार बच्चे का इलाज करने पहुंची थी। उसका आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

हल्द्वानी के बेस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में हुआ एक विवाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला उस वक्त का है जब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल के ओपीडी में पहुंची थी। भीड़ ज्यादा होने और बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वह सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे बच्चे को ओपीडी में दिखाने के लिए कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और माहौल गरम हो गया।

वीडियो वायरल वीडियो में महिला डॉक्टर पर बच्चे का इलाज न करने और उससे अभद्र भाषा में बात करने का आरोप लगा रही है। घटना के दौरान आसपास मौजूद मरीज और तीमारदार भी मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।