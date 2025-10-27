Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Government Doctor Accused of Misbehaving with Woman Brought Her Sick Child to Hospital Video Goes Viral
सरकारी डॉक्टर की हरकत से भड़की महिला, बच्चे का इलाज करने पहुंची थीं अस्पताल; वीडियो वायरल

सरकारी डॉक्टर की हरकत से भड़की महिला, बच्चे का इलाज करने पहुंची थीं अस्पताल; वीडियो वायरल

संक्षेप: हल्द्वानी के बेस अस्पताल में महिला अपने बीमार बच्चे का इलाज करने पहुंची थी। उसका आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Mon, 27 Oct 2025 09:03 AMGaurav Kala हल्द्वानी
हल्द्वानी के बेस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में हुआ एक विवाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला उस वक्त का है जब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल के ओपीडी में पहुंची थी। भीड़ ज्यादा होने और बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वह सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे बच्चे को ओपीडी में दिखाने के लिए कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और माहौल गरम हो गया।

वीडियो वायरल

वीडियो में महिला डॉक्टर पर बच्चे का इलाज न करने और उससे अभद्र भाषा में बात करने का आरोप लगा रही है। घटना के दौरान आसपास मौजूद मरीज और तीमारदार भी मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।

बेस अस्पताल के पीएमएस डॉ. के.एस. दताल ने बताया कि महिला और डॉक्टर के बीच इमरजेंसी में विवाद की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं।

