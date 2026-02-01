Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Goons Brutally Assault Pregnant Woman With Sticks in Dehradun Attempt to Set Dogs on Her
देहरादून में दबंगों ने गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा, कुत्तों से भी कटवाने का प्रयास

देहरादून में दबंगों ने गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा, कुत्तों से भी कटवाने का प्रयास

संक्षेप:

देहरादून में मामूली विवाद पर दंबगों ने गर्भवती महिला से न सिर्फ मारपीट की, पांच कुत्तों से कटवाने की कोशिश की। जब पुलिस ने भी पीड़ित दंपति की नहीं सुनी तो उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

Feb 01, 2026 10:07 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

देहरादून के पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहब्बेवाला में संपत्ति विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की। गर्भवती को न सिर्फ लाठी-डंडों से पीटा, दहशत पैदा करने के लिए उन पर पांच खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। पीड़ित दंपति ने उन्हें घर से निकालने का भी आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भाभी समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैदा मिल, मोहब्बेवाला निवासी रिंकू थापा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बड़े भाई की मौत के बाद उनकी भाभी गीता थापा ने अपनी बहन सीता, जीजा सतीश और अन्य रिश्तेदारों को घर बुला लिया।

ये भी पढ़ें:मेरा नाम मोहम्मद दीपक, ‘बाबा’ मुस्लिम बुजुर्ग को लेकर बवाल में बजरंग दल भी कूदी
ये भी पढ़ें:देहरादून-हरिद्वार समेत इन इलाकों में बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी; बर्फबारी भी

गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा

आरोप है कि इन लोगों ने नौ जनवरी को रिंकू का सामान घर से बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने रिंकू और उसकी पांच माह की गर्भवती पत्नी को लाठी-डंडों से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए उन पर पांच कुत्ते छोड़ दिए और घर का रास्ता ईंटें लगाकर बंद कर दिया।

पटेलनगर इंस्पेक्टर सीबीएस अधिकारी गीता थापा, सीता, सतीश, आदित्य, ममता बिल्टोरिया और सुनील बिल्टोरिया सभी निवासी मोहब्बेवाला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Police

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।