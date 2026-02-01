देहरादून में दबंगों ने गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा, कुत्तों से भी कटवाने का प्रयास

संक्षेप: देहरादून में मामूली विवाद पर दंबगों ने गर्भवती महिला से न सिर्फ मारपीट की, पांच कुत्तों से कटवाने की कोशिश की। जब पुलिस ने भी पीड़ित दंपति की नहीं सुनी तो उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

देहरादून के पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहब्बेवाला में संपत्ति विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की। गर्भवती को न सिर्फ लाठी-डंडों से पीटा, दहशत पैदा करने के लिए उन पर पांच खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। पीड़ित दंपति ने उन्हें घर से निकालने का भी आरोप लगाया है।

पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भाभी समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैदा मिल, मोहब्बेवाला निवासी रिंकू थापा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बड़े भाई की मौत के बाद उनकी भाभी गीता थापा ने अपनी बहन सीता, जीजा सतीश और अन्य रिश्तेदारों को घर बुला लिया।

गर्भवती को लाठी-डंडों से पीटा आरोप है कि इन लोगों ने नौ जनवरी को रिंकू का सामान घर से बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने रिंकू और उसकी पांच माह की गर्भवती पत्नी को लाठी-डंडों से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए उन पर पांच कुत्ते छोड़ दिए और घर का रास्ता ईंटें लगाकर बंद कर दिया।