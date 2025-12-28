Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Good news for workers 13 crore transferred to 4224 accounts special services launched at CSCs
उत्तराखंड में 4224 श्रमिकों के खातों में 13 करोड़ ट्रांसफर, सीएससी में विशेष सेवा भी मिलेगी

उत्तराखंड में 4224 श्रमिकों के खातों में 13 करोड़ ट्रांसफर, सीएससी में विशेष सेवा भी मिलेगी

संक्षेप:

उत्तराखंड के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही 4224 श्रमिकों के खातों में 12.89 करोड़ ट्रांसफर किए गए।

Dec 28, 2025 09:01 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में 191 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। यहां योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में 12 करोड़ से ज्यादा राशि ट्रांसफर की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हमारे राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। सरकार का दायित्व है कि जो लोग प्रदेश के विकास में भूमिका निभाते हैं, उनका एवं उनके परिजनों का भविष्य भी सुरक्षित हो।

ये भी पढ़ें:नए साल के लिए नोएडा डिपो से उत्तराखंड के इन 4 शहरों के लिए चलेंगी स्पेशल बसें
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में मशीनें खराब, निजी में मरीजों पर आर्थिक मार

इसके साथ ही उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत विभिन्न योजनाओं में 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई। अभी यह लाभ भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिल रहा है, जबकि आगे विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) से जुड़े श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। जल्द ही उनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मकार बोर्ड की ओर से बीते छह माह में 51 करोड़ रुपये की धनराशि श्रमिकों को दी जा चुकी है।

श्रम आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि ब्लॉक, तहसील व गांव में ही सीएससी के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं से जुड़ी हर सहायता मिलेगी। इसमें नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण, शिक्षा, विवाह या टूल-किट का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना, आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल नंबर लेबर कार्ड के साथ लिंक या अपडेट करना, आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी लेना जैसे काम आसानी से हो सकेंगे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Government Pushkar Singh Dhami अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।