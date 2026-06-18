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उत्तराखंड के 20,000 शिक्षकों के लिए गुड न्यूज! TET के मानक बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून, चंद्रशेखर बुड़ाकोटी
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उत्तराखंड के 20 हजार शिक्षकों के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने टीईटी के मानक बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में साल में 2 बार टीईटी परीक्षा होगी। 2010 से पहले भर्ती हुए शिक्षक इसके लिए पात्र होंगे।

उत्तराखंड के 20,000 शिक्षकों के लिए गुड न्यूज! TET के मानक बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी

उत्तराखंड में सेवारत बेसिक और जूनियर शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का विशेष प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी के लिए पात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के टीईटी के लिए मानक बदलने के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

सभी शिक्षकों के लिए टीईटी करना अनिवार्य

शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बुधवार को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल्द ही टीईटी को लेकर संशोधित और व्यापक आदेश जारी किया जा रहा है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वर्ष में दो बार टीईटी का आयोजन अवश्य रूप से हो। आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। शिक्षा सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर स्पष्ट आदेश किए हैं। इसके तहत अब 31 अगस्त 2028 तक प्रत्येक शिक्षक को आरटीई के मानकों को पूरा करना है। हालांकि टीईटी के विषय पर कुछ राज्यों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन वो खारिज हो गईं। अब प्रत्येक शिक्षक के लिए टीईटी करना अनिवार्य है। शिक्षकों के हित में सरकार ने टीईटी के मानक सरल करने का निर्णय किया है।

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टीईटी से इनको मिलेगी छूट

राज्य में करीब 20 हजार शिक्षक टीईटी के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्त वर्ष 2010 में आरटीई लागू होने से पहले हुई है। इनमें टीईटी से छूट केवल उन शिक्षकों को है जिनकी सेवा पांच साल या उससे कम बची है, लेकिन यदि वो प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें भी टीईटी करना होगा।

बीएड-विशिष्ट बीटीसी वाले भी कर सकेंगे टीईटी

वर्तमान नियमों के अनुसार, स्नातक और डीएलएड प्रशिक्षित ही टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन राज्य में वर्ष 2010 से पहले बड़ी संख्या में शिक्षक बीएड, विशिष्ट बीटीसी आदि के आधार पर बेसिक-जूनियर स्तर पर भर्ती हुए हैं। उन्हें सरकार के फैसले से राहत मिलेगी।

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एक नजर इन पर भी

● उत्तराखंड राज्य में 20 हजार शिक्षक टीईटी के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं

● उत्तराखंड में एक साल में 2 बार टीईटी का आयोजन किया जाएगा

● 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे

● 2028 तक हर शिक्षक के लिए टीईटी करना अनिवार्य है

रविनाथ रमन, शिक्षा सचिव, ''शिक्षकों की सुविधा के लिए तैयार किए गए टीईटी मानक में संशोधन के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। कुछ संशोधन के साथ इसके जीओ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा।''

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लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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