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1650 करोड़ के देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर बड़ी खुशखबरी, 35 मिनट में पूरा सफर

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun-Paonta Sahib Highway: 1650 करोड़ में बन रहे देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर बड़ी खुशखबरी आई है। इसका कार्य अंतिम चरण में है। जल्द इस हाईवे पर वाहन दौड़ने लगेंगे।

1650 करोड़ के देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर बड़ी खुशखबरी, 35 मिनट में पूरा सफर

Dehradun-Paonta Sahib Highway: 1650 करोड़ की लागत में तैयार हो रहे देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जानकारी दी कि हाईवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि 4 लेन वाले इस हाईवे से आप देहरादून से पांवटा साहिब महज 35 मिनट में पहुंच सकेंगे। यह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा।

सीएम पुष्कर धामी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में आधुनिक एवं सुदृढ़ सड़क अवसंरचनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। लगभग ₹1650 करोड़ की लागत से 4-लेन पांवटा साहिब–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी नई गति प्रदान करेगी।

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35 मिनट में देहरादून से पांवटा साहिब

इस हाईवे की कुल लंबाई करीब 44.8 किलोमीटर है। इसके शुरू होने के बाद देहरादून से पांवटा साहिब के बीच सफर काफी आसान हो जाएगा। अभी यह दूरी तय करने में करीब पौने दो घंटे लगते हैं, लेकिन नए हाईवे के चालू होने के बाद यह समय घटकर करीब 35 मिनट रह जाएगा। यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से शुरू होकर सेलाकुई और प्रेमनगर होते हुए देहरादून के बल्लूपुर चौक तक पहुंचता है।

उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

पांवटा साहिब–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-72) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह चार लेन हाईवे अंतिम चरण में है। परियोजना का 95 प्रतिशत से अधिक काम समाप्त हो गया है।

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यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हाईवे पर कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। यमुना नदी पर 1.17 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है। इसके अलावा प्रेमनगर क्षेत्र में अंडरपास और फ्लाईओवर भी तैयार किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।

चारधाम यात्रियों को भी लाभ

इस परियोजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। साथ ही सेलाकुई और पांवटा साहिब के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच व्यापार और माल परिवहन भी तेज होगा। इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जु़ड़ेगा

पांवटा साहिब–देहरादून फोरलेन हाईवे का अंतिम बिंदु देहरादून का बल्लूपुर क्षेत्र है। वहीं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे भी देहरादून क्षेत्र में आकर जुड़ता है। इसके अलावा NHAI देहरादून में एक 12 किलोमीटर लंबा नया एक्सेस-कंट्रोल्ड बाइपास भी बना रहा है, जो झाझरा क्षेत्र से पांवटा साहिब–बल्लूपुर हाईवे को सीधे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (एक्सप्रेसवे) से जोड़ेगा। यह बाइपास आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास एक्सप्रेसवे में मिलेगा।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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