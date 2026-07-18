देहरादून-हरिद्वार के लिए बड़ी खुशखबरी, हर्रावाला स्टेशन होगा हाईटेक, बढ़ेंगी ट्रेनें और रफ्तार
पीएम मोदी ने हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण वर्चुअली किया। इससे यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही हरिद्वार-देहरादून के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी।
अमृत भारत योजना के तहत हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसके साथ ही यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इससे बढ़ी आबादी को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी।
हर्रावाला में पुनर्विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वर्ष रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिससे 39,491 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
सुविधाएं बढ़ेंगी
डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि हर्रावाला स्टेशन पर पहले चरण के तहत स्टेशन भवन का कायाकल्प करने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर आधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कहा कि अब जल्द ही दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ नए प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जाएगा।
यात्रियों को मिलेगी राहत
डीआरएम के अनुसार हर्रावाला में अभी पांच ट्रेनों का ठहराव है। उन्होंने बताया कि यात्रियों के समय की बचत के लिए देहरादून-हरिद्वार रेल खंड के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर भी तेजी से काम चल रहा है।
स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत गर्व का क्षण
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत अमृत काल से गुजर रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। देश आज हर क्षेत्र में मजबूती के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अमूल्य योगदान देने की जरूरत है।
संस्कृति और विकास को जोड़ती है रेल : राज्यपाल
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भारत सरकार और रेलवे को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि नागरिकों तक सुविधाएं कितनी सहजता से पहुंचती हैं। रेलवे केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि संस्कृतियों और विकास को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने विकसित उत्तराखंड के लिए जनता से अनुशासन और स्वच्छता अपनाने की अपील की।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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