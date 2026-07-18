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देहरादून-हरिद्वार के लिए बड़ी खुशखबरी, हर्रावाला स्टेशन होगा हाईटेक, बढ़ेंगी ट्रेनें और रफ्तार

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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पीएम मोदी ने हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण वर्चुअली किया। इससे यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही हरिद्वार-देहरादून के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी।

देहरादून-हरिद्वार के लिए बड़ी खुशखबरी, हर्रावाला स्टेशन होगा हाईटेक, बढ़ेंगी ट्रेनें और रफ्तार

अमृत भारत योजना के तहत हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसके साथ ही यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इससे बढ़ी आबादी को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी।

हर्रावाला में पुनर्विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वर्ष रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिससे 39,491 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

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सुविधाएं बढ़ेंगी

डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि हर्रावाला स्टेशन पर पहले चरण के तहत स्टेशन भवन का कायाकल्प करने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर आधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कहा कि अब जल्द ही दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ नए प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जाएगा।

यात्रियों को मिलेगी राहत

डीआरएम के अनुसार हर्रावाला में अभी पांच ट्रेनों का ठहराव है। उन्होंने बताया कि यात्रियों के समय की बचत के लिए देहरादून-हरिद्वार रेल खंड के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर भी तेजी से काम चल रहा है।

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स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत गर्व का क्षण

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत अमृत काल से गुजर रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। देश आज हर क्षेत्र में मजबूती के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अमूल्य योगदान देने की जरूरत है।

संस्कृति और विकास को जोड़ती है रेल : राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भारत सरकार और रेलवे को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि नागरिकों तक सुविधाएं कितनी सहजता से पहुंचती हैं। रेलवे केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि संस्कृतियों और विकास को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने विकसित उत्तराखंड के लिए जनता से अनुशासन और स्वच्छता अपनाने की अपील की।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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