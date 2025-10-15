Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Good News Before Diwali DA Hike and Bonus Approved for State Employees in uttarakhand

दिवाली से पहले अच्छी खबर, 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा; बोनस पर भी मुहर

संक्षेप: दिवाली से पहले सरकार ने राज्यकर्मियों को बड़ी राहत दी है। ढाई लाख से ज्यादा राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। साथ ही बोनस का भी ऐलान किया है।

Wed, 15 Oct 2025 08:23 AMGaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
दिवाली से पहले अच्छी खबर, 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा; बोनस पर भी मुहर

प्रमोशन-तबादलों में राहत के बाद अब सरकार ने दीवाली से पहले कर्मचारियों की दो और मांगें मान ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत बढ़ाने व बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। अब इसका औपचारिक शासनादेश होना भर बाकी है।

बोनस का लाभ केवल 4800 ग्रेडपे तक वाले कार्मिकों को ही मिलेगा। इसके तहत अधिकतम सात हजार रुपये मिलेंगे। दैनिक वेतनभोगी व कैजुअल श्रेणी के कर्मियों को कुछ शर्त के साथ अधिकतम 1200 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:UCC में नेपाल समेत तीन देशों के लोगों को भी मान्यता, धामी सरकार के 8 बड़े फैसले

मालूम हो धामी कैबिनेट, बीते रोज कर्मचारियों के प्रमोशन के मानक शिथिल करने, आंगनबाड़ी का प्रमोशन कोटा बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में राहत देने का फैसला कर चुकी है।

चम्पावत में एकीकृत चौकी को जमीन : उधर, केंद्र सरकार ने चम्पावत के बनबसा क्षेत्र में एकीकृत जांच चौकी के निर्माण के लिए वन भूमि विचलन को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 34 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के पक्ष में किया किया गया है। यह जमीन तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत चैनी कम्पार्टमेंट-1, बनबसा पूर्णागिरी में स्थित है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Diwali Bonus अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।