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अच्छी खबरः AIIMS में उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष काउंटर, क्या-क्या सुविधाएं

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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उत्तराखंडवासियों के लिए गुड न्यूज है। एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड के नागरिकों के लिए विशेष काउंटर खोला गया है। ओपीडी पंजीकरण, बिलिंग, डिस्चार्ज एवं ओपीडी से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी।

अच्छी खबरः AIIMS में उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष काउंटर, क्या-क्या सुविधाएं

AIIMS Rishikesh News: एम्स ऋषिकेश में अब उत्तराखंड के नागरिकों के लिए अलग से विशेष काउंटर खोला गया है। इस काउंटर पर ओपीडी पंजीकरण, बिलिंग, डिस्चार्ज एवं ओपीडी से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी।

बुधवार को एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें एम्स निदेशक प्रो. मीनू सिंह और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर नवीन एकीकृत ओपीडी काउंटर का लोकार्पण किया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए वे लंबे समय से इस सुविधा को प्रारंभ कराने के लिए प्रयासरत थे।

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उन्होंने कहा कि इस दिशा में एम्स प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ निरंतर पत्राचार एवं संवाद किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज यह सुविधा साकार रूप में जनता को समर्पित हो सकी है। उन्होंने एम्स प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

विधायक ने कहा कि इस आधुनिक सुविधा के प्रारंभ होने से अब उत्तराखंड के मरीजों को एक ही काउंटर पर ओपीडी पंजीकरण, बिलिंग, डिस्चार्ज एवं आईपीडी से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को विभिन्न काउंटरों के बीच भटकने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

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पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ

नए काउंटर से विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को राहत मिलेगी। ओपीडी पंजीकरण, बिलिंग, आईपीडी और डिस्चार्ज जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से समय बचेगा और अनावश्यक भागदौड़ खत्म होगी।

परेड मैदान और गांधी पार्क बनेगा ग्रीन स्पेस

देहरादून। शहर में परेड मैदान और गांधी पार्क को जोड़ते हुए बड़ा ओपन ग्रीन पार्क विकसित करने की तैयारी है। बुधवार को सचिवालय में परेड ग्राउंड और सचिवालय भूमिगत पार्किंग परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड में भूमिगत पार्किंग के साथ परेड मैदान और गांधी पार्क को जोड़कर बड़ा खुला हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। इसमें किसी प्रकार का नया पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शहर की आवश्यकता भी है कि लोगों को एक बड़ा ओपन स्पेस ग्रीन पार्क मिले। इसके लिए सभी पक्षों से अनिवार्य रूप से विचार-विमर्श किया जाए। इस ग्रीन पार्क को बहुआयामी रूप में तैयार किया जाना होगा।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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