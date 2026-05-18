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नंदा देवी राजजात यात्रा से पहले गुड न्यूज, रूपकुंड-बेदनी बुग्याल का सफर होगा आसान

Gaurav Kala मोहन भट्ट, हल्द्वानी, हिन्दुस्तान
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Kaam ki Baat: 2027 में होने वाली ऐतिहासिक नंदादेवी राजजात मार्ग से पहले गुड न्यूज है। यहां चार ट्रैक एक करोड़ से संवारे जाएंगे, लगभग 48 किमी के ट्रैक की मरम्मत होगी।

नंदा देवी राजजात यात्रा से पहले गुड न्यूज, रूपकुंड-बेदनी बुग्याल का सफर होगा आसान

Kaam ki Baat: साल 2027 में होने वाली विश्व प्रसिद्ध नंदादेवी राजजात यात्रा से पहले श्रद्धालुओं और ट्रेकर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। रूपकुंड और बेदनी बुग्याल तक पहुंचने वाले कठिन पहाड़ी रास्ते अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनने जा रहे हैं। बदरीनाथ वन प्रभाग ने नंदादेवी राजजात मार्ग के चार प्रमुख ट्रैक रूटों की मरम्मत और सुधार का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिससे हर साल हजारों यात्रियों, ट्रेकर्स और स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

नंदादेवी राजजात यात्रा मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बदरीनाथ वन प्रभाग ने कमर कस ली है। यात्रा मार्ग के मुख्य पैदल रास्तों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होने जा रहा है, जिससे हर साल यहां आने वाले हजारों ट्रेकर्स और श्रद्धालुओं का सफर काफी आसान हो जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन ट्रैक रूट्स के सुधरने से मुख्य रूप से रूपकुंड और नंदा देवी राजजात मार्ग पर ट्रैकिंग करना बेहद सुगम होगा। विशेषकर, वाण से गैरोली पातल और पातर नचौनिया वाले ट्रैक दुरुस्त होने से रूपकुंड और बेदनी बुग्याल जाने वाले ट्रेकर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों की बुग्यालों और ऊंचाई वाले चारागाहों तक पहुंच भी बेहतर हो सकेगी।

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वाण से गैरोली पातल तक 10 किमी लंबा मार्ग

वन विभागीय अधिकारियों के अनुसार पूर्वी पिण्डर रेंज (देवाल) में वाण से गैरोली पातल तक 10 किमी लंबे मार्ग की मरम्मत 23.11 लाख रुपये से की जाएगी। इसी रेंज में गैरोली पातल से पातर नचौनिया (3950 मीटर ऊंचाई) तक 12 किमी ट्रैक की मरम्मत 34.40 लाख रुपये से होगी।

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सुतोल से चन्दनियाघाट तक सबसे लंबा 18 किमी ट्रैक रूट

नंदप्रयाग रेंज में सुतोल से चन्दनियाघाट तक सबसे लंबे 18 किमी ट्रैक रूट पर 50.57 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्य पिंडर रेंज (थराली) के डुंग्री से सूना तक आठ किमी लंबे मार्ग की मरम्मत 13.57 लाख रुपये से होगी। वन अधिकारियों के अनुसार नंदप्रयाग, थराली और देवाल क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्रों में पैदल पथों की मरम्मत को तीन माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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बदरीनाथ वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि हर बारह साल में होने वाली ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा आगामी वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। इन चारों रूटों की मरम्मत से न केवल लोकजात यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि हर साल यहां आने वाले हजारों ट्रेकर्स और स्थानीय लोगों को भी इस 48 किमी लंबे ट्रैक के सुधरने से सीधा लाभ मिलेगा।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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